شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إنشاء ألبوم جديد في صور جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صور جوجل هي حل تخزين سهل عندما يتعلق الأمر بتخزين جميع صورك، حيث يمكنك بسهولة تخزين الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك في التطبيق ويمكنك الوصول إليها من أي مكان وأيضًا من أي جهاز سواء كان هاتفك الذكي أو الكمبيوتر المحمول.

يتيح التطبيق أيضًا للمستخدمين تخزين صورهم بطريقة منظمة.

يمكنك دائمًا إنشاء ألبومات متعددة بحيث يمكنك بسهولة تصنيف صورك والعثور عليها بسهولة عند الحاجة.

إلى جانب إنشاء ألبوم، تتيح لك صور جوجل أيضًا تعديل وإضافة أشياء مثل الخرائط والنص إلى ألبومات الصور الخاصة بك.

تتيح صور جوجل للمستخدمين إضافة ما يصل إلى 20000 صورة وفيديو إلى ألبوم.



إليك دليل كامل مفصل خطوة بخطوة لإنشاء ألبوم جديد في صور جوجل إليك دليل كامل مفصل خطوة بخطوة لإنشاء ألبوم جديد في صور جوجل خطوات افتح تطبيق صور جوجل على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي

سجل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك

المس صورة مع الاستمرار ثم حدد الصور التي تريدها في ألبومك الجديد

بعد ذلك في الجزء العلوي، ما عليك سوى إضافة علامة التبويب إلى +

حدد الألبوم

بمجرد الانتهاء من ذلك، أضف عنوانًا إلى ألبومك الذي تم إنشاؤه حديثًا

انقر فوق تم وسيتم إنشاء ألبومك

ستحصل صور جوجل قريبًا على زر بحث عن الصور

في الآونة الأخيرة تم الإبلاغ عن أن جوجل تعمل على وظيفة بحث جديدة لتطبيق صور جوجل.

وفقًا لتقرير صادر عن Android Police ، يُقال إن جوجل تختبر ميزة بحث جديدة ستجعل البحث أسهل على الأشخاص، ووفقا التسريبات الميزة القادمة تستخدم وظيفة في صورة عليها وجه.

ميزة البحث ستكتشف الوجه على الصورة وستقوم بعد ذلك بإجراء بحث عكسي للعثور على صور أخرى لنفس الشخص.

يضيف التقرير أنه إن جوجل ستحل محل زر Google Lens الموجود في تطبيق الصور بميزة البحث الجديدة هذه.

لا تزال ميزة البحث عن الصور الجديدة في مرحلة الاختبار وهي متاحة فقط لعدد محدود من المستخدمين، و ليس من الواضح متى ستطرح الشركة الميزة للجميع.