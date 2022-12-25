شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام ميزة تتبع أسعار المنتجات في جوجل كروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد التسوق عبر الإنترنت ارتفاعًا طفيفًا في السنوات الأخيرة مما أدى إلى ازدهار منصات التجارة الإلكترونية، يقدم التجار الإلكترونيون خصومات خاصة وحزمًا لجذب العملاء.

ومع ذلك مع وجود العديد من مواقع الويب للاختيار من بينها، يصبح من الصعب جدًا تتبع تغيرات الأسعار.

لمساعدة المستخدمين على تتبع تغيرات الأسعار على المنتجات التي يرغب العملاء في شرائها، طرحت جوجل مؤخرًا ميزة جديدة على متصفح الويب كروم تتيح للمستخدمين تتبع أسعار المنتجات.



ميزة تتبع الأسعار في كروم ميزة تتبع الأسعار في كروم بعد تمكين الميزة الجديدة على كروم، سوف يتتبع السعر وإذا كان هناك انخفاض في السعر ، فستتلقى بريدًا إلكترونيًا.

تتوفر ميزة كروم الجديدة هذه لسطح المكتب وكذلك لإصدارات أندرويد من التطبيق.



كيفية تمكين الميزة على أندرويد كيفية تمكين الميزة على أندرويد افتح تطبيق كروم على جهاز أندرويد الخاص بك.

انتقل إلى صفحة المنتج التي تبحث عنها.

اضغط على زر القائمة ثلاثي النقاط المتاح في الزاوية اليمنى العليا.

حدد خيار تتبع الأسعار من القائمة المعروضة.

كيفية تمكين الميزة في المتصفح كيفية تمكين الميزة في المتصفح انتقل إلى صفحة المنتج الذي تريد تتبعه في متصفح كروم بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

انقر فوق خيار تتبع السعر المتاح في شريط العناوين.

اضغط على زر تم المتاح في مربع تأكيد تتبع السعر.

سيعرض شريط العنوان سعر التعقب إذا كنت تقوم بالفعل بتتبع أحد المنتجات.

كيفية تمكين الميزة في المتصفح انتقل إلى صفحة المنتج الذي تريد تتبعه في متصفح كروم بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. انقر فوق خيار تتبع السعر المتاح في شريط العناوين.

اضغط على زر تم المتاح في مربع تأكيد تتبع السعر.

سيعرض شريط العنوان سعر التعقب إذا كنت تقوم بالفعل بتتبع أحد المنتجات.

سيتلقى مستخدمو كروم إشعارًا يؤكد تتبع سعر المنتج.

في إصدار سطح المكتب من كروم، يوجد قسم المنتجات المتعقبة الذي سيعرض جميع علامات التبويب التي فتحتها.

ستخطرك جوجل عبر البريد الإلكتروني مع سطر الموضوع "تنبيه انخفاض السعر" إذا انخفض السعر أثناء تتبعك لأحد المنتجات.

سيتلقى مستخدمو كروم إشعارًا يؤكد تتبع سعر المنتج. في إصدار سطح المكتب من كروم، يوجد قسم المنتجات المتعقبة الذي سيعرض جميع علامات التبويب التي فتحتها.

ستخطرك Google عبر البريد الإلكتروني مع سطر الموضوع "تنبيه انخفاض السعر" إذا انخفض السعر أثناء تتبعك لأحد المنتجات.



مفاتيح المرور على كروم مفاتيح المرور على كروم بدأت جوجل مؤخرًا في طرح دعم مفتاح المرور في كروم. تمت إضافة هذه الميزة إلى التطبيق بإصدار Stable M108 ، من أجل أمان أفضل.

تم تطوير مفاتيح المرور باستخدام معايير الصناعة وهي متوافقة مع مجموعة متنوعة من أنظمة التشغيل (OS). يمكن استخدامها مع مواقع الويب والتطبيقات التي تدعمها.

كما ذكرت جوجل تعد مفاتيح المرور بديلاً أكثر أمانًا لكلمات المرور وغيرها من أشكال المصادقة المخادعة. إنها آمنة لأنه لا يمكن استخدامها مرة أخرى ، ولا تتسرب أثناء اختراق الخادم ، كما أنها تحمي المستخدمين من هجمات التصيد الاحتيالي.