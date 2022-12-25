شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أندرويد 13 سيوفر "تطبيق السلامة الشخصية" لمزيد من الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة جوجل ستطرح تطبيق السلامة الشخصية الحصري من Pixel إلى المزيد من الهواتف الذكية التى تعمل بنظام التشغيل أندرويد 13.

وحاليًا، في هواتف Google Pixel، يشتمل تطبيق Personal Safety على العديد من الميزات المصممة للتأكد من استعداد المستخدمين لأي نوع من الكوارث ، وفقًا لـ 9To5Google، حيث يمكن للمستخدمين إضافة أو تعديل المعلومات الطبية الهامة، وتعيين جهات اتصال في حالات الطوارئ، والحصول على تنبيهات للأزمات القريبة.

وبالإضافة إلى ذلك ، في بعض الأجهزة ، يمكن للمستخدمين طلب المساعدة عند اكتشاف حادث سيارة، وبينما تم إنشاء التطبيق في الأصل كمجموعة حصرية من الميزات لهواتف Pixel، مع إصدار Android 13، قررت جوجل إتاحته كخيار للهواتف الذكية الأخرى أيضًا.

وفي غضون ذلك ، في سبتمبر ، أصدرت جوجل ميزة "الاتصال الواضح" الجديدة في النسخة التجريبية الأولى للإصدار الفصلي من Android 13 والتي تقلل الضوضاء في الخلفية أثناء المكالمات، وتعمل ميزة "الاتصال الواضح" على معظم شبكات الجوال ولكنها "غير متاحة للاتصال عبر Wi-Fi".