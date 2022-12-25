شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعالج مشكلة بشاشات هواتف آيفون 14 برو.. هل تعاني منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن 9to5Mac، أن بعض مستخدمي iPhone 14 Pro و Pro Max اشتكوا من رؤية خطوط أفقية تظهر على شاشات هواتفهم الذكية أثناء بدء التشغيل.

وبحسب ما ورد زعمت شركة أبل أن المشكلة ليست مشكلة متعلقة بالأجهزة ولكنها ناتجة عن خطأ في نظام التشغيل iOS، من المتوقع أن تقدم الشركة مزيدًا من التفاصيل حول المشكلة وقد تصدر أيضًا تحديثًا للبرنامج لإصلاح الخطأ.

ومع ذلك ، لم يذكر التقرير ما إذا كانت الخطوط الأفقية في مشكلة الشاشة خاصة بمستخدمي iPhone في منطقة معينة، وفي مثل هذا السيناريو، قد تطرح أبل الإصلاح فقط للمنطقة (المناطق) المتأثرة المحددة.





كيف تؤثر هذه المشكلة على المستخدمين؟وقد اشتكى مستخدمو iPhone 14 Pro و Pro Max من أن الخطوط الأفقية التي تظهر على شاشاتهم أثناء بدء التشغيل كانت تظهر بشكل عشوائي وتختفي أيضًا بعد بضع ثوانٍ.

وأبلغ العديد من المستخدمين أيضًا أن هذه الخطوط تظهر أيضًا عندما يستيقظ iPhone، وبينما ذكر آخرون نقل هواتفهم الذكية إلى متاجر أبل لإصلاح المشكلة، وألمح بعض المستخدمين أيضًا إلى أن هذه المشكلة مرتبطة بآخر تحديث لنظام التشغيل iOS 16.2 وقد تمتد المشكلة إلى إصدارات iOS السابقة.

ووفقًا للتقرير، فإن مشكلة الخطوط الأفقية ليست صالحة تمامًا ، ولكنها تثير قلقًا لدى العديد من المستخدمين. اقترح بعض المستخدمين أيضًا حلولاً للآخرين لإصلاح المشكلة مؤقتًا على Reddit.

وأبلغ العديد من المستخدمين أن إيقاف تشغيل AOD يحل المشكلة بالنسبة لهم بينما اقترح آخرون على مستخدمي أيفون إيقاف تشغيل الهاتف يدويًا وإعادة تعيينه، ومع ذلك ، يبدو أن تحديث إصلاح الأخطاء من جانب أبل هو الحل النهائي لهذه المشكلة.