شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. واتس آب يطور ميزة للسماح للمستخدمين بالإبلاغ عن "الاستوري" المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن تطبيق واتس آب يعمل على ميزة جديدة ستمنح المستخدمين القدرة على الإبلاغ عن تحديثات "الاستوري" على الإصدار التجريبي من سطح المكتب، حيث ستسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بالإبلاغ عن الاستوري مباشرة داخل قائمة جديدة في قسم الحالة ، تقارير WABetaInfo.

إذا رأى المستخدمون أي تحديث مشبوه للحالة قد ينتهك شروط الخدمة ، فسيكون بإمكانهم إبلاغ فريق الإشراف بهذا الخيار باستخدام الخيار الجديد، وتمامًا مثل رسائل الإبلاغ، ستتم إعادة توجيه تحديث الحالة إلى الشركة لأسباب تتعلق بالإشراف حتى يتمكنوا من معرفة ما إذا كان هناك انتهاك أم لا.

ومع ذلك، لا تؤدي هذه الميزة إلى كسر التشفير من طرف إلى طرف، ولا يمكن لأي شخص ، ولا حتى WhatsApp و Meta، رؤية محتوى رسائل المستخدمين والاستماع إلى مكالماتهم الخاصة، ولكن من المهم للشركة إحضار خيار الإبلاغ للحفاظ على سلامة النظام الأساسي والمستخدمين.

وقال التقرير إن القدرة على الإبلاغ عن تحديثات الحالة قيد التطوير وسيتم إصدارها في التحديث المستقبلي لـ WhatsApp Desktop beta، وفي غضون ذلك ، في الشهر الماضي، طرح نظام المراسلة ميزة جديدة لبعض مختبري النسخة التجريبية تسمح للمستخدمين بمشاهدة صور الملف الشخصي داخل الدردشات الجماعية على سطح المكتب.