شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يُجرى تغييرًا للحفاظ على أمان الحساب من المتسللين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتساب على زيادة الأمن لحماية المستخدمين من المتسللين الدائمين الذين يحاولون الاستيلاء على حساباتهم، ويعمل التطبيق الشهير على ميزة جديدة للموافقة على تسجيل الدخول، حال قيام شخص ما تسجيل الدخول إلى حسابك من جهاز آخر حسبما نقلت صحيفة ذا صن.

ولكن في تحديث قادم آخر تم تسريبه، قد يكون لديك طبقة إضافية من الحماية.

إذا كنت ترغب في نقل حساب واتساب الخاص بك إلى جهاز مختلف، فسيتعين عليك التحقق منه.

يتم ذلك عادةً باستخدام رمز تحقق يتم إرساله إلى هاتفك.

ستحصل على هذا عبر رسالة نصية أو مكالمة تلقائية.

لكن وفقًا لـ WABetaInfo ، يعمل واتساب بطريقة ثالثة.

يبدو أن التطبيق الموجود على هاتفك القديم سيكون قادرًا على إنشاء رمز مكون من 6 أرقام أيضًا.

تقول الميزة: "أدخل رمز التحقق هذا على هاتفك الجديد.

"من فضلك لا تشاركه مع أي شخص.

"إذا لم تطلب رمزًا ، فيمكنك تجاهل هذا بأمان."

تعزيز الأمان غير متاح للجميع حتى الآن.

تمكن بعض مختبري الإصدارات التجريبية فقط من تجربته حتى الآن.

كما هو الحال مع أي تسريبات مبكرة، قد يقرر واتساب عدم إطلاقه على الإطلاق، لذلك يتعين علينا الانتظار ونرى.





كيفية الحصول على WhatsApp beta

لتنزيل واتساب بيتا لهاتفك الذكي ، يلزمك الانتقال إلى جوجل بلاي على جهاز أندرويد والبحث عن واتساب.

قم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى "كن أحد مختبري الإصدار التجريبي".

اضغط على زر "أنا في" ثم انقر على "انضمام" للتأكيد.

كل ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.