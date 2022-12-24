شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن تفاصيل تسوية ميتا لقضية كامبريدج أنالتيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت Meta، الشركة الأم لـ Facebook، على دفع 725 مليون دولار لحل دعوى قضائية تتهم شركة وسائل التواصل الاجتماعي بالسماح لأطراف ثالثة، بما في ذلك Cambridge Analytica بالوصول إلى المعلومات الشخصية للمستخدمين.

هذا وستحل التسوية المقترحة دعوى قضائية بدأت عام 2018 حيث كشفت تقارير حينها أن Facebook تسمح لشركة الاستشارات السياسية البريطانية Cambridge Analytica بالوصول إلى بيانات ما يصل إلى 87 مليون مستخدم.

ووصف محامو المدعين التسوية المقترحة بأنها أكبر تسوية يتم تحقيقها على الإطلاق في دعوى متعلقة بخصوصية البيانات بالولايات المتحدة وأكبر مبلغ قد تدفعه Meta على الإطلاق لحل دعوى قضائية جماعية.

كامبريدج أناليتيكا هى شركة خاصة تعمل على الجمع بين استخراج البيانات وتحليلها، ثم للوصول إلى استنتاجات عن العمليات الانتخابية، تم إنشاء الشركة عام 2013 وهى فرع من الشركة الأم البريطانية أس سي ال.

شاركت كامبريدج أناليتيكا في 44 سباق سياسي بما في ذلك سباقات الانتخابات.

ويُشار إلى أن الشركة مملوكة جزئيا من قبل عائلة روبرت ميرسر وهو رجل ومدير أعمال أمريكي ينشط كثيرا في المجال السياسي من خلال دعم أحزاب على أخرى.