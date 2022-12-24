شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه.. تسلا تطلق شاحنا لاسلكيا لأجهزة أيفون وAirPods والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة تسلا مؤخرا عن شاحن لاسلكي يمكنه شحن أجهزة متعددة في نفس الوقت، حيث يمكن للجهاز ، الذي يُطلق عليه اسم منصة الشحن اللاسلكي أو Wireless Charging Platform ، شحن الهاتف وسماعات الأذن عن طريق الاحتفاظ بها في أي مكان على السطح

وعلى موقع Tesla، تقول الشركة أن تصميم منصة الشحن اللاسلكي مستوحى من "التصميم الزاوي والتصميم المعدني لـ Cybertruck"، وتوفر منصة الشحن اللاسلكي 15 واط من طاقة الشحن السريع لكل جهاز لما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد.

ويتم تشغيل منصة الشحن اللاسلكي بواسطة تقنية FreePower ، التي تشحن أجهزتك التي تدعم Qi مثل الهواتف أو سماعات الأذن الموضوعة في أي مكان على سطحها دون محاذاة دقيقة، وتتضمن طاقة الشحن اللاسلكي كبل USB-C مدمجًا مع شاحن لاسلكي ومحول طاقة USB-C بقوة 65 وات وحامل مغناطيسي قابل للفصل.

ما هي تكلفة منصة الشحن اللاسلكي؟

يبلغ سعر منصة الشحن اللاسلكي Teslaحوالي 300 دولار ، وسيتم بيعها من خلال متجر Tesla عبر الإنترنت، و قالت Tesla أن منصة الشحن اللاسلكي ستبدأ الشحن في فبراير 2023، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان منتجًا محدود الإصدار ، مثل Tesla tequila أو حتى السراويل القصيرة، ومع ذلك ، هناك احتمالات بأن تبيعها Tesla لفترة أطول وليس لفترة قصيرة فقط.