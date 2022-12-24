خدمة you to gift لاختيار الفائزين بالهداية والجوائز من على انستجرام

- 1/19
- 2/19
- 3/19
- 4/19
- 5/19
- 6/19
- 7/19
- 8/19
- 9/19
- 10/19
- 11/19
- 12/19
- 13/19
- 14/19
- 15/19
- 16/19
- 17/19
- 18/19
- 19/19
You to gift خدمة لمسابقات انستجرام، عالم السوشيال ميديا وانستجرام بالأخص يمتلأ بالمسابقات او ما يُسمى بالـgiveaways بشكل عام المسابقات الموجودة على الإنترنت هي طريقة ممتازة للمشاهير وللمؤثرين على الانستجرام في تطوير ملفاتهم وزيادة عدد المتابعين عندهم، وبالطبع للمتابعين فهي فرصة كبيرة لأن يحصلوا على جوائز قيمة مختلفة، من أحد عوامل نجاح اي Giveaway واي مسابقة هو الشفافية، يجب ان تكون العملية صادقة في هذا المقال سنحدثك حول خدمة You to gift لاستضافة الـGiveaway على انستجرام واختيار الفائزين بناء على التعليقات والإعجابات
مزايا You to Gift البارزة
- آمن جدًا لا تحتاج ان تزود الموقع بأي معلومات حول حسابك فقط قم بنسخ الرابط والموقع سيختار لك الفائز بسهولة
- التطبيق يمكنه اختيار الفائزين بناء على التعليقات او الاعجابات بالمنشور، كذلك من خلال اشتراكات المشاركين ويمكنك تحميل بيانات المتابعين واعجاباتهم وتعليقاتهم في ملف Excel تحتفظ به
- الأمر عادل 100%، خدمة You to Gift ستسحب كل البيانات في ملف Excel مُرقم بالتفصيل وسيكون متاحًا لك بمجرد تمام عملية تجميع البيانات لدرجة انه يمكنك نشر الملف على حسابات التواصل الإجتماعي الخاصة بك وسيتأكد المتابعون أن المسابقة عادلة
- الخدمة موثقة حيث انها موجودة في الأسواق منذ عام 2019 وساعدت في اكثر من 1750000 مسابقة بالفعل، أداء هذه الأداة هو أفضل دليل لتجارب المستخدمين، هناك اكثر من 2000 مسابقة متروكين على الموقع وكلهم تجارب لمستخدمين حقيقيين.
- الخدمة مجانية، يمكنك استعمال خدمة You to Gift بشكل مجاني بكامل خواصها بتحميل التطبيق من على متجر Google Play او متجر App Store بدون الحاجة الى دفع أي شيء زائد، اول اختيار Giveaway مجاني بالكامل وحمل كل الملفات الخاصة ببيانات المسابقة واستعمل أداة توزيع الجوائز المجانية.
- تساعد في تسجيل الشاشة، لن تحتاج ان تقوم بتسجيل شاشة هاتفك وانت تختار الفائز سيقوم التطبيق بذلك وسيُخرج لك ملف فيديو ترفعه على الانترنت لتُثبت للمستخدمين ان المسابقة عادلة
استعمال خدمة You to Gift
اختيار فائز
- لتختار فائز جديد عليك ان تضغط على زر Pick a winner في الشاشة الرئيسية للموقع وتختار الموقع الذي تريد ان تختار الفائز منه سواء كان يوتيوب او انستجرام بناء على الموقع الذي انشأت المسابقة عليه.
- ضع رابط الـGiveaway الخاص بك واضغط Find
- اختر شروط الفوز، بشكل افتراضي سيختار التطبيق كل التعليقات ضمن المسابقة
- في Section 1 يمكنك وضع شرط ان يختار التطبيق تعليق واحد فقط لكل مُشارك
- في Section 2 يمكنك جعل التطبيق يختار الشروط بشكل تلقائي
- حدد عدد الفائزين الممكنين واضغط على Pick a winner
- بعدما تم تجميع البيانات سيتم تحويلك الى صفحة اختيار الفائزين اضغط على زر Pick a winner ليتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي
- سيُظهر لك التطبيق الفائز برقمه واسمه على موقع التواصل الاجتماعي ورقمه في بيانات المسابقة
- طبعًا ستقوم الخدمة بفحص ما ان قام الفائز بالإعجاب بالمنشور وقام بمتابعتك
- لعرض كل تعليقات الفائز اضغط على زر View Participant’s comments وسيُظرها لك التطبيق
- ان لم يكن الفائز مناسبًا وموافيًا لشروط المسابقة اضغط على زر Change the Winner لتغيير الفائز
- بمجرد ان تنتهي من اختيار الفائزين وانت متأكد من الفائزين اضغط على زر Complete the giveaway
- بعد الـgiveaway ستحصل على رابط لملف Excel وCSV بمعلومات المشاركين وصورهم لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي
استخراج البيانات
- لاستخراج البيانات الخاصة بالمتابعين والتعليقات والإعجابات من أي ملف شخصي على انستجرام لملف Excel او CSV اختر Export Data واختر نوع البيانات التي تريد استخراجها، فقط ضع رابط المنشور او الملف الشخصي واضغط على Find
- اختر شروط تجميع البيانات سواء التعليقات او التعليقات الفريدة او الإعجابات واختر Start
- بمجرد تجميع البيانات بالكامل يمكنك حفظها لملف Excel او CSV
الاختيار العشوائي
- خدمة You to Gift تقدم لك طريقتي اختيار ارقام عشوائية، سواء باختيار رقم عشوائي او باختيار قائمة عشوائية وكل ذلك على الانترنت
- اختيار الرقم العشوائي سيتيح لك اختيار رقم عشوائي من حدود معينة وبالتالي يختار لك الفائزة في الـGiveaway بشكل سريع.
- اختيار القائمة العشوائية أيضًا يساعدك على على اختيار فائز فقط انت تضع مجموعة من الأسماء
- والأرقام والمستخدمين وسيقوم التطبيق بتحميلهم كملف CSV ويختار فائز عشوائي
الخلاصة
You to Gift خدمة مميزة بالكثير من المزايا التي تقدمها لتستطيع اختيار فائز على انستجرام بناء على التعليقات والاعجابات والاشتراكات، يمكنك استخراج بيانات المشاركين او استعمال الأدوات المجانية الخاصة بالتطبيق، الخدمة بالفعل لديها تطبيقات على Google Play Store وApp Store لتستضيف الـGiveaway الأول الخاص بك مجانًا بالكامل بدون أي تكاليف.
اقرأ أيضًا: 10 حلول لـ مشكلة توقف المكالمات في انستجرام
المصدر الأصلي : عرفني