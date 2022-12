خدمة you to gift لاختيار الفائزين بالهداية والجوائز من على انستجرام

You to gift خدمة لمسابقات انستجرام، عالم السوشيال ميديا وانستجرام بالأخص يمتلأ بالمسابقات او ما يُسمى بالـgiveaways بشكل عام المسابقات الموجودة على الإنترنت هي طريقة ممتازة للمشاهير وللمؤثرين على الانستجرام في تطوير ملفاتهم وزيادة عدد المتابعين عندهم، وبالطبع للمتابعين فهي فرصة كبيرة لأن يحصلوا على جوائز قيمة مختلفة، من أحد عوامل نجاح اي Giveaway واي مسابقة هو الشفافية، يجب ان تكون العملية صادقة في هذا المقال سنحدثك حول خدمة You to gift لاستضافة الـGiveaway على انستجرام واختيار الفائزين بناء على التعليقات والإعجابات

مزايا You to Gift البارزة

آمن جدًا لا تحتاج ان تزود الموقع بأي معلومات حول حسابك فقط قم بنسخ الرابط والموقع سيختار لك الفائز بسهولة

التطبيق يمكنه اختيار الفائزين بناء على التعليقات او الاعجابات بالمنشور، كذلك من خلال اشتراكات المشاركين ويمكنك تحميل بيانات المتابعين واعجاباتهم وتعليقاتهم في ملف Excel تحتفظ به

الأمر عادل 100%، خدمة You to Gift ستسحب كل البيانات في ملف Excel مُرقم بالتفصيل وسيكون متاحًا لك بمجرد تمام عملية تجميع البيانات لدرجة انه يمكنك نشر الملف على حسابات التواصل الإجتماعي الخاصة بك وسيتأكد المتابعون أن المسابقة عادلة

الخدمة موثقة حيث انها موجودة في الأسواق منذ عام 2019 وساعدت في اكثر من 1750000 مسابقة بالفعل، أداء هذه الأداة هو أفضل دليل لتجارب المستخدمين، هناك اكثر من 2000 مسابقة متروكين على الموقع وكلهم تجارب لمستخدمين حقيقيين.

الخدمة مجانية، يمكنك استعمال خدمة You to Gift بشكل مجاني بكامل خواصها بتحميل التطبيق من على متجر Google Play او متجر App Store بدون الحاجة الى دفع أي شيء زائد، اول اختيار Giveaway مجاني بالكامل وحمل كل الملفات الخاصة ببيانات المسابقة واستعمل أداة توزيع الجوائز المجانية.

تساعد في تسجيل الشاشة، لن تحتاج ان تقوم بتسجيل شاشة هاتفك وانت تختار الفائز سيقوم التطبيق بذلك وسيُخرج لك ملف فيديو ترفعه على الانترنت لتُثبت للمستخدمين ان المسابقة عادلة

استعمال خدمة You to Gift

اختيار فائز

لتختار فائز جديد عليك ان تضغط على زر Pick a winner في الشاشة الرئيسية للموقع وتختار الموقع الذي تريد ان تختار الفائز منه سواء كان يوتيوب او انستجرام بناء على الموقع الذي انشأت المسابقة عليه.

ضع رابط الـGiveaway الخاص بك واضغط Find

اختر شروط الفوز، بشكل افتراضي سيختار التطبيق كل التعليقات ضمن المسابقة في Section 1 يمكنك وضع شرط ان يختار التطبيق تعليق واحد فقط لكل مُشارك في Section 2 يمكنك جعل التطبيق يختار الشروط بشكل تلقائي



حدد عدد الفائزين الممكنين واضغط على Pick a winner

بعدما تم تجميع البيانات سيتم تحويلك الى صفحة اختيار الفائزين اضغط على زر Pick a winner ليتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي

سيُظهر لك التطبيق الفائز برقمه واسمه على موقع التواصل الاجتماعي ورقمه في بيانات المسابقة

طبعًا ستقوم الخدمة بفحص ما ان قام الفائز بالإعجاب بالمنشور وقام بمتابعتك

لعرض كل تعليقات الفائز اضغط على زر View Participant’s comments وسيُظرها لك التطبيق

ان لم يكن الفائز مناسبًا وموافيًا لشروط المسابقة اضغط على زر Change the Winner لتغيير الفائز

بمجرد ان تنتهي من اختيار الفائزين وانت متأكد من الفائزين اضغط على زر Complete the giveaway

بعد الـgiveaway ستحصل على رابط لملف Excel وCSV بمعلومات المشاركين وصورهم لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي

استخراج البيانات

لاستخراج البيانات الخاصة بالمتابعين والتعليقات والإعجابات من أي ملف شخصي على انستجرام لملف Excel او CSV اختر Export Data واختر نوع البيانات التي تريد استخراجها، فقط ضع رابط المنشور او الملف الشخصي واضغط على Find

اختر شروط تجميع البيانات سواء التعليقات او التعليقات الفريدة او الإعجابات واختر Start

بمجرد تجميع البيانات بالكامل يمكنك حفظها لملف Excel او CSV

الاختيار العشوائي

خدمة You to Gift تقدم لك طريقتي اختيار ارقام عشوائية، سواء باختيار رقم عشوائي او باختيار قائمة عشوائية وكل ذلك على الانترنت

اختيار الرقم العشوائي سيتيح لك اختيار رقم عشوائي من حدود معينة وبالتالي يختار لك الفائزة في الـGiveaway بشكل سريع.

اختيار القائمة العشوائية أيضًا يساعدك على على اختيار فائز فقط انت تضع مجموعة من الأسماء

والأرقام والمستخدمين وسيقوم التطبيق بتحميلهم كملف CSV ويختار فائز عشوائي

الخلاصة

You to Gift خدمة مميزة بالكثير من المزايا التي تقدمها لتستطيع اختيار فائز على انستجرام بناء على التعليقات والاعجابات والاشتراكات، يمكنك استخراج بيانات المشاركين او استعمال الأدوات المجانية الخاصة بالتطبيق، الخدمة بالفعل لديها تطبيقات على Google Play Store وApp Store لتستضيف الـGiveaway الأول الخاص بك مجانًا بالكامل بدون أي تكاليف.