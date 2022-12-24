شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: وارن بافيت سيشترى كميات كبيرة من الأسهم فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن يشتري المستثمر المخضرم وارن بافيت كميات كبيرة من الأسهم الرخيصة في 2023 مستفيداً من فوضى السوق حسبما نقلت CNBC.

وقال ماسك: إذا كان هناك شركة لديها أساسيات قوية للغاية لكن يتم تداول أسهمها في سوق يعاني من ذعر قصير المدى، فإن ذلك هو الوقت المناسب للشراء.

ويشتهر بافت بأنه يستطيع تحديد الشركات المقومة بأقل من قيمتها لكنها مرتفعة الجودة في الوقت ذاته متجهاً للاستثمار بها لفترة طويلة.

وعلى سبيل المثال، أنفق بافت 1.3 مليار دولار على حصة في شركة American Express وارتفعت قيمة تلك الحصة الآن إلى 22 مليار دولار.

كما أنفق في العام الجاري 70 مليار دولار إما على الأسهم أو عمليات الاستحواذ في ظل التضخم الجامح وارتفاع معدلات الفائدة أو المخاوف المتعلقة بالركود الاقتصادي.