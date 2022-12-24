شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع القيمة السوقية لأسهم Tesla بنحو 85 مليار دولار خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكبدت أسهم شركة Tesla أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2020 لتفقد 85 مليار دولار من قيمتها السوقية، وسط مخاوف المستثمرين حول مستقبل الشركة حسبما نقلت CNBC.

وأنهى سهم شركة السيارات الكهربائية جلسة الجمعة الثالث والعشرين من ديسمبر كانون الأول عند أقل مستوى في أكثر من عامين لتهبط القيمة السوقية دون 400 مليار دولار.

وتراجع سهم الشركة بنحو 18% هذا الأسبوع.

وكانت القيمة السوقية لـ Tesla عند 1.2 تريليون دولار مطلع العام الجاري، ويعادل التراجع في القيمة السوقية بنحو 800 مليار دولار إجمالي قيمة أكثر من 80 شركة من صغار الشركات داخل مؤشر S&P500.

وتراجعت قيمة Tesla هذا الأسبوع دون قيمة شركة ExonMobil.

وكان سهم الشركة هبط بنحو 9% أمس الخميس بعدما كشفت عن خطة لتقديم خصم بقيمة 7500 دولار لعملائها في أميركا عن اثنين من موديلات سياراتها.

بعد كل التراجعات صرح إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، بأنه لن يبيع المزيد من أسهم الشركة خلال العامين المقبلين.

وكان ماسك باع أسهماً بقيمة 40 مليار دولار في الشركة خلال آخر 14 شهراً.