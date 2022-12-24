شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع القيمة السوقية لأسهم Tesla بنحو 85 مليار دولار خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وأنهى سهم شركة السيارات الكهربائية جلسة الجمعة الثالث والعشرين من ديسمبر كانون الأول عند أقل مستوى في أكثر من عامين لتهبط القيمة السوقية دون 400 مليار دولار.
وتراجع سهم الشركة بنحو 18% هذا الأسبوع.
وكانت القيمة السوقية لـ Tesla عند 1.2 تريليون دولار مطلع العام الجاري، ويعادل التراجع في القيمة السوقية بنحو 800 مليار دولار إجمالي قيمة أكثر من 80 شركة من صغار الشركات داخل مؤشر S&P500.
وكان سهم الشركة هبط بنحو 9% أمس الخميس بعدما كشفت عن خطة لتقديم خصم بقيمة 7500 دولار لعملائها في أميركا عن اثنين من موديلات سياراتها.
بعد كل التراجعات صرح إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، بأنه لن يبيع المزيد من أسهم الشركة خلال العامين المقبلين.
وكان ماسك باع أسهماً بقيمة 40 مليار دولار في الشركة خلال آخر 14 شهراً.