شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تعمل على تكنولوجيا جديدة لجعل الواقع المعزز أكثر واقعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة أبل تبحث في كيفية إضافة "جيروسكوبات" إلى سماعات الواقع المعزز (AR) الخاصة بها ، مما يوفر للمستخدمين ردود فعل لمسية مستمرة ستشعرهم بالواقعية.

ووفقًا لبراءة الاختراع الممنوحة حديثًا ، تعتزم الشركة على الأقل اتخاذ خطوة صغيرة نحو استخدام اللمس لتحسين تجارب الواقع المعزز ، وفقًا لتقارير AppleInsider، وقالت شركة أبل في بيان: "تعد المحركات اللمسية جانبًا مهمًا من جوانب XR (الواقع الممتد ، أو الواقع المعزز / الواقع الافتراضي) ، لأنها تنقل الأحاسيس المادية على جسم المستخدم التي تعزز تجربة المستخدم الغامرة".

وأضافت: "المحركات اللمسية النموذجية الموجودة في الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى ، لا تقدم إلا الاهتزازات على طول محور واحد"، وتقر أبل بأن هذا "مفيد لتطبيقات الإخطار" ، لكنها تشير إلى أن المحور الفردي يختلف عن "عزم الدوران المستمر أو القوة" التي قد توفرها الشاشة المثبتة على الرأس (HMD).

وذكر عملاق التكنولوجيا: "يمكن تركيب المحرك الجيروسكوبي أو تضمينه في HMD"، وأضافت "أو أي جهاز آخر يمكن ارتداؤه لتوفير إرشادات مكانية في تطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز"، وفي أكتوبر ، أفيد أن سماعات الرأس AR القادمة من عملاق التكنولوجيا قد تستخدم مسح قزحية العين بدلاً من Face ID أو Touch ID لتحديد الأشخاص.