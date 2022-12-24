علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تقرير: أبل تعمل على تكنولوجيا جديدة لجعل الواقع المعزز أكثر واقعية

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القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة أبل  تبحث في كيفية إضافة "جيروسكوبات" إلى سماعات الواقع المعزز (AR) الخاصة بها ، مما يوفر للمستخدمين ردود فعل لمسية مستمرة ستشعرهم بالواقعية.

 

ووفقًا لبراءة الاختراع الممنوحة حديثًا ، تعتزم الشركة على الأقل اتخاذ خطوة صغيرة نحو استخدام اللمس لتحسين تجارب الواقع المعزز ، وفقًا لتقارير AppleInsider، وقالت شركة أبل في بيان: "تعد المحركات اللمسية جانبًا مهمًا من جوانب XR (الواقع الممتد ، أو الواقع المعزز / الواقع الافتراضي) ، لأنها تنقل الأحاسيس المادية على جسم المستخدم التي تعزز تجربة المستخدم الغامرة".

 

وأضافت: "المحركات اللمسية النموذجية الموجودة في الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى ، لا تقدم إلا الاهتزازات على طول محور واحد"، وتقر أبل بأن هذا "مفيد لتطبيقات الإخطار" ، لكنها تشير إلى أن المحور الفردي يختلف عن "عزم الدوران المستمر أو القوة" التي قد توفرها الشاشة المثبتة على الرأس (HMD).

 

وذكر عملاق التكنولوجيا: "يمكن تركيب المحرك الجيروسكوبي أو تضمينه في HMD"، وأضافت "أو أي جهاز آخر يمكن ارتداؤه لتوفير إرشادات مكانية في تطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز"، وفي أكتوبر ، أفيد أن سماعات الرأس AR القادمة من عملاق التكنولوجيا قد تستخدم مسح قزحية العين بدلاً من Face ID أو Touch ID لتحديد الأشخاص.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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