شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت ترد على دعوى منع استحواذها على Activision Blizzard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت Microsoft ردا على الدعوى المرفوعة من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لمنع استحواذ الشركة على Activision Blizzard.

وفى الوثيقة المكونة من 37 صفحة تدافع Microsoft عن قضيتها حول سبب استمرار عملية الاستحواذ البالغة 68.7 مليار دولار - كما تدافع أيضًا عن استحواذها على مالك Bethesda ZeniMax ، مع الاعتراف بأنها تخطط لصنع ثلاثة ألقاب مستقبلية من الشركة الحصرية لأجهزة Xbox و PC.

ولم يتم تسمية هذه الألعاب على الرغم من أن Microsoft قد أعلنت أساسًا أن The Elder Scrolls VI سيكون متاحًا فقط على منصاتها، وأكدت أن Starfield ستكون حصرية، وفقا لتقرير theverge.

وتقديم Microsoft يقاوم مخاوف لجنة التجارة الفيدرالية بشكل عام، ويتناول أيضًا الحجج المحددة للجهة التنظيمية، كما أنه يحتوى على الكثير من التشويه الذاتي للعلامات التجارية التي اشتهرت بها Microsoft في الأشهر الأخيرة، حيث تحاول تصوير نفسها كلاعب ضعيف نسبيًا في مساحة الألعاب مقارنة بمنافسيها.

وجادلت لجنة التجارة الفيدرالية في شكواها بأن الاستحواذ على Activision Blizzard سيمكن Microsoft من قمع المنافسين لوحدات تحكم ألعاب Xbox ومحتوى الاشتراك المتزايد بسرعة وأعمال الألعاب السحابية.

كان هناك أيضًا الكثير من القلق بشأن مستقبل Call of Duty ، لدرجة أن رئيس Xbox Phil Spencer وعد علنًا بأن الامتياز سيكون متاحًا على PlayStation طالما أن PlayStations موجودة.

وفى ردها على FTC ، تستشهد Microsoft بوعدها بتوسيع وليس الحد من توافر سلسلة Activision الرئيسية من خلال إحضارها إلى Nintendo Switch .

وفي بيان إلى The Verge ، جادل بوبي كوتيك ، الرئيس التنفيذي لشركة Activision Blizzard ، أيضًا من أجل إتمام الصفقة ، قائلاً: لا يوجد سبب معقول ومشروع لمنع إغلاق معاملتنا، وقال صناعتنا لديها منافسة هائلة وحواجز قليلة للدخول، و لقد رأينا أجهزة أكثر من أي وقت مضى مما يتيح للاعبين مجموعة واسعة من الخيارات للعب الألعاب، المحركات والأدوات متاحة مجانًا للمطورين الكبار والصغار.

ولم يكن اتساع نطاق خيارات التوزيع للألعاب أكثر انتشارًا من أي وقت مضى، و نعتقد أننا سننتصر على حيثيات القضية.

كما جاء رد مباشر من رئيس مايكروسوفت براد سميث وقال : نظل ملتزمين بالحلول الإبداعية مع المنظمين التى ستحمي المنافسة والمستهلكين والعاملين فى قطاع التكنولوجيا. وكما تعلمنا من الدعاوى القضائية في الماضي ، لا يُغلق الباب أبدًا أمام فرصة إيجاد اتفاق يمكن أن يفيد الجميع.