شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية مراسلة شخص ما على TikTok بطريقتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن TikTok مجرد نظام أساسي لاستضافة الفيديو حيث يمكن للأشخاص مشاهدة الفيديو القصير، بل إنه أيضًا تطبيق وسائط اجتماعية تتيح لك إرسال رسائل مباشرة إلى مستخدمين آخرين، ويمكن أن تتضمن الرسائل مقاطع فيديو مشتركة ورموز تعبيرية وردود فعل على مقاطع الفيديو أو مجرد رسائل نصية عادية، سواء كنت تستخدم جهاز أيفون أو أندرويد، يمكنك بسهولة إرسال رسالة إلى شخص ما على TikTok.

يجمع TikTok جميع رسائلك المباشرة في صندوق الوارد، والتي يمكنك العثور عليها من خلال الضغط على علامة التبويب Inbox في أسفل الشاشة، ويمكنك هنا قراءة الرسائل وإرسالها والرد عليها، ولكن بالإضافة إلى البريد الوارد، يمكنك إرسال رسائل بمقاطع الفيديو التي تريد مشاركتها من موجز فيديو TikTok، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية مراسلة شخص ما على TikTok أثناء مشاركة مقطع فيديو 1. في تطبيق TikTok، ابحث عن مقطع فيديو تريد مشاركته، وقد تصادف مقطع فيديو أثناء تصفح TikTok، أو يمكنك استخدام زر البحث أعلى الصفحة للعثور على جزء معين من المحتوى.

2. اضغط على زر مشاركة على اليمين.

3. في نافذة إرسال إلى المنبثقة، اضغط فوق المستخدم الذي تريد مشاركة الفيديو معه، ويمكنك اختيار أي عدد تريده من الأشخاص، وسيكون لكل شخص علامة اختيار من خلال أيقونة ملفه الشخصي.

4. اضغط على كتابة رسالة وأدخل أي رسالة تريد تضمينها مع الفيديو المشترك.

5. عند الانتهاء، اضغط فوق إرسال.

كيفية مراسلة شخص ما على TikTok في الدردشة اضغط في تطبيق TikTok فوق أيقونة Inbox في أسفل الشاشة، ثم قم بأحد هذه الأشياء:

• اضغط على أيقونة رسالة جديدة في الجزء العلوي من الشاشة، اختر الشخص الذي تريد مراسلته ثم ادخل رسالتك في حقل إرسال رسالة، واضغط على أيقونة إرسال، هذا الخيار مناسب لبدء محادثة جديدة مع شخص لم تراسله من قبل.

• اضغط على محادثة في قائمة الرسائل الخاصة بك، ثم اكتب رسالة في حقل إرسال رسالة واضغط على أيقونة الإرسال، هذا يواصل المحادثة الجارية بالفعل.