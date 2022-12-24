شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جاك سوينى يعيد نشر أخبار ماسك على تويتر بسياسات جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظر Twitter الأسبوع الماضى حساب Jack Sweeney'sElonJet الذى تعقب طائرة Elon Musk الخاصة، وكشف تويتر بعدها النقاب عن سياسة جديدة ضد مشاركة المواقع الحية بعد ذلك بوقت قصير، وفقا لتقرير engadget.

والآن ، عاد سوينى بحساب جديد يسمىElonJetNexDay لا يزال يتتبع طائرات ماسك، لكنه يضيف تأخيرًا لمدة 24 ساعة إلى الموقع ، حسبما أفاد موقع TechCrunch .

ويبدو أن جهود سويني تتوافق مع قواعد تويتر الجديدة ، التي تنص على أنه يجوز مشاركة "المعلومات المتاحة للجمهور بعد انقضاء فترة زمنية معقولة ، بحيث لا يكون الفرد معرضًا لخطر الأذى الجسدي، وكان الحساب متصلاً بالإنترنت فقط لفترة قصيرة، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كان Twitter سيراه بنفس الطريقة.

وظل سوينى وحسابه علىElonJet على رادار ماسك لبعض الوقت فى يناير ، قبل بضعة أشهر من إعلان ماسك عن صفقة لشراء تويتر ، وعرض على سويني 5000 دولار لحذف الحساب ، ورفض سوينى العرض ، وطلب بدلاً من ذلك 50000 دولار كما تلاحظ CNBC ، وكان لدىElonJet أكثر من نصف مليون متابع.

وجاء الحظر بعد أن قال Elon Musk إن سيارة تقل ابنه X-A-12 تبعها مطارد في لوس أنجلوس، وسرعان ما أخبر Twitter سويني أن حسابه "انتهك قواعد Twitter ،" رغم أنه لم يحدد أي منها، وقال ماسك لاحقًا إنه سيتم اتخاذ "إجراء قانونى" ضد سوينى و "المنظمات التى تدعم الإضرار بأسرتى".

ويمتلك روبوت تعقب ElonJet الخاص بـ Sweeney الآن 67000 متابع على Mastadon ويتتبع الطائرات التي تنتمي إلى Musk وآخرين على Facebook و Instagram.

ويعد الحظر جزءًا من قدر كبير من دراما Twitter حول Musk والتي بلغت ذروتها مؤخرًا فى أحد استطلاعات الرأي الشهيرة لماسك على Twitter ، مع تصويت عدد حاسم من المستخدمين على أنه يجب أن يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذى لشركة Twitter.