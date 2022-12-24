شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تطرح بعض سيارتها بأسعار مخفضة فى الولايات المتحدة وكندا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة تسلا بعض موديلات سيارات Model 3 و Model Y بأسعار مخفضة في الولايات المتحدة وكندا هذا الشهر ، حسبما أظهرت صفحات المبيعات على موقعها على الإنترنت ، وسط مخاوف من أن تواجه شركة صناعة السيارات تباطؤًا في الطلب مع تباطؤ الاقتصاد.

وأظهرت الصفحات أن الشركة تمنح ائتمانًا بقيمة 7500 دولار في الولايات المتحدة وائتمانًا قدره 5000 دولار في كندا على سيارات طراز 3 و Model Y التي تم تسليمها قبل نهاية العام ، وكذلك شحنًا فائقًا مجانيًا لمسافة 10000 كيلومتر (6000 ميل).

وكانت Tesla أحد المستفيدين الرئيسيين من قانون خفض التضخم (IRA) لإدارة بايدن ، والذي يقدم خصومات تصل إلى 7500 دولار على مشتريات المركبات الكهربائية كجزء من قانون يهدف إلى دفع شركات صناعة السيارات لتقليل اعتمادها على الصين.

ويأتي الخصم الأخير بعد أيام فقط من تأجيل وزارة الخزانة الأمريكية في إصدار توجيهاتها المقترحة بشأن المصادر المطلوبة لبطاريات السيارات الكهربائية، ويشعر المستثمرون بالقلق من أن تسلا تواجه طلبًا ضعيفًا، وقالت الشركة في أكتوبر إنها ستفشل في تحقيق هدف تسليم السيارات هذا العام ، لكنها قللت من أهمية المخاوف بشأن الطلب بعد أن جاءت إيراداتها دون تقديرات وول ستريت.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، ذكر موقع Electrek الإخباري أن Tesla عرضت خصمًا بقيمة 3750 دولارًا على طراز 3 و Model Y الذي تم تسليمه في الولايات المتحدة في ديسمبر، ومنحت شركة صناعة السيارات الأمريكية أيضًا خصمًا قدره 6000 يوان (860 دولارًا) على بعض الطرازات في الصين حتى نهاية عام 2022.