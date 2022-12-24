شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين طرق قص الصوت على TikTok لمطابقة الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك عند إنشاء مقطع فيديو على TikTok، أن تختار إضافة مقطع صوتي من أي من آلاف الأغاني المجانية في مكتبة الصوت الخاصة بالتطبيق، لكن هذه الأغاني لن تتطابق بالضرورة مع طول الفيديو الخاص بك، لذلك ستحتاج على الأرجح إلى قص الصوت لمطابقة إنشاء TikTok.

يكون لديك خياران: يمكنك قص الصوت قبل التسجيل والسماح للتطبيق بتحديد تسجيل الفيديو الخاص بك ليتطابق، أو يمكنك تسجيل الفيديو أولاً ثم قص الصوت بعد ذلك، وإليك كيفية القيام بكلتا الطريقتين، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية قص الصوت على TikTok قبل تسجيل مقطع فيديو1. في تطبيق TikTok، اضغط فوق علامة Plus في الجزء السفلي من الشاشة لبدء إنشاء مقطع فيديو جديد.

2. اضغط فوق إضافة صوت في الجزء العلوي من الشاشة.

3. تصفح أو ابحث عن الأغنية التي تريد تضمينها. اضغط فوق الأغنية لسماع معاينة، وعندما تعرف أنك تريد استخدامها، اضغط فوق علامة الاختيار الموجودة على اليمين.

4. اضغط على أيقونة العد التنازلي على الجانب الأيمن من الشاشة.

5. في شكل الموجة الصوتية، اسحب الشريط الأحمر إلى طول الفترة الزمنية التي تريد تسجيل الفيديو الخاص بك.

6. اختر ما إذا كنت تريد العد التنازلي لمدة 3 ثوانٍ أو 10 ثوانٍ لبدء التسجيل.

7. عندما تكون راضيًا عن الصوت وجاهزًا للتسجيل، اضغط فوق بدء العد التنازلي. سيبدأ العد التنازلي على الفور، وبعد ذلك ستتمكن من تسجيل الفيديو طوال المدة التي حددتها عن طريق سحب شريط التمرير الأحمر.





كيفية قص الصوت على TikTok بعد تسجيل مقطع فيديو1. في تطبيق TikTok، اضغط فوق علامة Plus في الجزء السفلي من الشاشة لبدء إنشاء مقطع فيديو جديد.

2. تسجيل الفيديو الخاص بك.

3. عند الانتهاء، اضغط فوق إضافة صوت أعلى الشاشة.

4. تصفح أو ابحث عن الأغنية التي تريد تضمينها، اضغط فوق الأغنية لسماع معاينة، وعندما تعرف أنك تريد استخدامها، اضغط فوق علامة الاختيار الموجودة على اليمين.

5. اضغط على أيقونة المقص على يمين المسار.

6. اسحب شكل الموجة إلى اليسار لتعيين نقطة البداية. سيتم تعيين نقطة النهاية تلقائيًا بناءً على طول الفيديو، وعندما تشعر بالرضا، اضغط فوق تم.

7. اضغط على الفيديو لإغلاق نافذة الصوت المنبثقة.