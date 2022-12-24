شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطور وحدة معالجة رسومات قوية لنظارة Quest 2 للواقع الإفتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ميتا أنها تمنح المطورين قدرة حوسبة أكبر بنسبة 7 فى المائة لوحدة معالجة الرسومات (GPU) للعمل معها على أجهزة ميتا Quest 2، من أجل أداء أفضل للتطبيقات على سماعات الواقع الافتراضى (VR).

وقالت ميتا في إحدى مشاركات مدونة Quest، إن الشركة تعمل على إيجاد طرق لتحسين أدوات وخبرات المطورين لمساعدتهم على تحسين جودة البكسل وأداء التطبيقات، وستعمل قوة GPU المتزايدة على تحسين قدرة المطور على "زيادة كثافة البكسل العالية دون تقليل الدقة بشكل كبير من أجل الوصول إلى معدل الإطار المستهدف."

ويمكن لجميع المطورين الآن الاستفادة من تردد وحدة معالجة الرسومات الجديد 525 ميجاهرتز، وسيزيد نظام التوقيت الديناميكي التردد تلقائيًا لأنه يكتشف أن التطبيق سيستفيد منه، وبدلاً من زيادة foveation ، ستزيد وحدة معالجة الرسومات من 490 ميجاهرتز إلى 525 ميجاهرتز أولاً من أجل الحفاظ على جودة بصرية أعلى لأطول فترة ممكنة.

وقال ميتا: "نحن متحمسون للتأثير الذي سيجلبه هذا التحسين عبر نظام التطبيقات لدينا ، وتشير التجارب المبكرة بقوة إلى أن زيادة بنسبة 7 في المائة في ساعات وحدة معالجة الرسومات ستوفر تجربة أفضل لك ولمجتمع تطبيقك".