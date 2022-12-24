شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفلكيس تنهى مشاركة كلمات المرور بين المستخدمين قريبا.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط نتفليكس للقضاء على ممارسة مشاركة كلمات المرور بين المستخدمين وذلك بداية من عام 2023، حيث ذكرت صحيفة واشنطن جورنال أن Netflix تخطط لمنع المستخدمين من مشاركة كلمات المرور الخاصة بهم مع أخرين، وذلك بداية العام المقبل ، على أمل تحويل "المستخدمين المهتمين" إلى مشتركين جدد.

وقد فكرت منصة البث منذ فترة طويلة في إيقاف مشاركة كلمات المرور ، لكن كورونا أخرت خططها ، الأمر الذي جلب أيضًا الكثير من العملاء الجدد ، ولكن الآن بعد أن بدأ الانهيار، قررت الشركة المضى قدمًا فى خطتها لإنهاء المشاركة وزيادة المستخدمين.

واعتبرت Netflix أن إنهاء مشاركة كلمات المرور قد لا يسير على ما يرام مع العملاء، وفقًا للتقرير، ولمعالجة رد الفعل العكسي ، سيستمر عملاق البث القيام بالأمر بشكل تدريجى، لذلك قد لا تأتي النهاية فجأة، حتى أن شركة البث قد فكرت في إضافة عناوين الدفع لكل عرض ، على غرار منافستها Amazon Prime Video ، حتى يمتنع المستخدمون عن مشاركة كلمات المرور مع الآخرين ، حيث قد يؤدي ذلك إلى زيادة فواتيرهم.

لكن الأشخاص المطلعين على التطوير يقولون إن الشركة قررت إلغاء الفكرة لأن المديرين التنفيذيين اعتقدوا أنها ستزيل "البساطة"، لكن هذا الأمر يعتبر تحول كبير بالنسبة للشركة ، التي قالت ذات مرة ، "الحب يشارك كلمة مرور" ، على الرغم من أن ذلك كان سبب بطء نمو Netflix، لكن ، الآن ، الشركة غير راضية عن مشاركة كلمات المرور ، لأنها تكلفها أموالًا ، حوالي 721 مليون دولار ، في الولايات المتحدة وكندا ، وهي الإيرادات التي يمكن أن تدرها إذا توقف الأشخاص ، حوالي 30 مليونًا منهم ، عن مشاركة كلمات المرور.

وفي الوقت نفسه ، يوجد 100 مليون مستخدم حول العالم لا يدفعون مقابل حساباتهم ويستعيرون كلمات مرور من أفراد عائلاتهم أو أصدقائهم، وفي وقت سابق من هذا العام ، بدأت في اختبار المياه في أمريكا اللاتينية ، وفرضت رسومًا على المستخدمين لإضافة عضو إضافي لا يعيش معهم أو نقل ملف التعريف إلى حساب جديد ، والذي كان سيشتري اشتراكًا جديدًا.