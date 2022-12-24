شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تزيل 23 مليون منشور مخالف على فيس بوك وانستجرام خلال شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ميتا أنها اتخذت إجراءات ضد ما مجموعه 23 مليون منشور من المحتوى المخالف التي أنشأها المستخدمين في الهند عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي فيس بوك و انستجرام في نوفمبر، وذلك وفقًا لتقرير الهند الشهري للشركة ، أزال حوالي 19.52 مليون قطعة من المحتوى على فيس بوك وأكثر من 3.39 مليون قطعة من المحتوى على انستجرام من 1 نوفمبر إلى 30 نوفمبر.

تشمل مجالات السياسة التي تم بموجبها اتخاذ الإجراء على محتوى فيس بوك "البريد العشوائي" (14.9 مليون) ، و"النشاط الجنسى والعرى للبالغين" (1.8 مليون)، و"المحتوى العنيف والرسومات" (1.2 مليون)، من بين أمور أخرى، وبالمثل، تشمل مجالات السياسة التى بموجبها الإجراء الذي تم اتخاذه على انستجرام "الانتحار وإيذاء النفس" (1 مليون)، و"المحتوى العنيف والرسومات" (727.2 ألف)، و"العرى والنشاط الجنسى للبالغين" (712 ألف)، من بين أمور أخرى.

من خلال "الإجراء الذي تم اتخاذه"، تعنى الشركة أن عدد أجزاء المحتوى (مثل المنشورات أو الصور أو مقاطع الفيديو أو التعليقات) اتخذت Meta إجراءات لمخالفتها معاييرها، وقالت الشركة: "يوضح هذا المقياس حجم نشاط الإنفاذ لدينا، ويمكن أن يشمل اتخاذ الإجراءات إزالة جزء من المحتوى من فيس بوك أو انستجرام أو تغطية الصور أو مقاطع الفيديو التى قد تكون مزعجة لبعض الجماهير مع تحذير".

وتقول Meta إنها تلقت 889 شكوى بموجب قواعد تكنولوجيا المعلومات لعام 2021 على فيس بوك وقدمت أدوات للمستخدمين لحل مشكلاتهم فى 511 من الحالات المبلغ عنها، واشتكى مستخدمو فيسبوك أكثر من غيرهم من تعرض حساباتهم للاختراق، يليها فقدان الوصول إلى الصفحات التى يديرها المستخدمون، أو التنمر أو التحرش ، والمحتوى الذي يُظهر المستخدمين في عري أو عري جزئى أو فى فعل جنسى، وفقًا للتقرير.

كما قالت Meta في تقريرها أن انستجرام تلقت 2368 شكوى بموجب قواعد تكنولوجيا المعلومات لعام 2021 من مستخدمي انستجرام، وكانت أعلى الشكاوى تتعلق بالحساب الذي تم اختراقه (939)، يليه الملف الشخصى المزيف (891)، والتنمر أو التحرش (136)، والمحتوى الذي يُظهر المستخدم في عري أو عري جزئى أو فى فعل جنسى (94)، من بين أمور أخرى.