شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تسلا" تحطم أرقام المبيعات القياسية فى النرويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "تيسلا" الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية، أن طرازا واحدا من سياراتها حطم الأرقام القياسية على صعيد المبيعات في النرويج.

وفي تغريدة على "تويتر"، قالت "تسلا" إن النموذج "Y" حطم للتو الرقم القياسي للسيارة الأكثر مبيعا فى النرويج، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.

وأضاف أن الرقم السابق كانت تحتفظ فيه سيارة "البيتل"، التي كانت تصنعها شركة "فولكس فاغن" الألمانية، وتحقق ذلك الرقم عام 1969، ولم يكسر منذ ذلك الوقت.

وعلى الفور، هنأ الرئيس التنفيذى للشركة، الملياردير الأميركى، إيلون ماسك، بتحقيق هذا الإنجاز.

وقال في تغريدة من ثلاث كلمات: "تهانينا يا فريق تسلا".

وكانت "البيتل" قد حققت عام 1969 رقما قياسيا بلغ 16709، أما النموذج "Y" من "تيسلا" فقد حققت في عام 2022 الرقم 16748، بحسب موقع "electrek"، المتخصص في أخبار وسائط النقل الكهربائية.

واستفادت "تيسلا" من هدف النرويج الذي يسعى إلى جعل كل السيارات التي تسير على شوارعها كهربائية بالكامل بحلول عام 2025، أي قبل 10 سنوات من الهدف الذي وضع العديد من الدول الأوروبية.

يذكر أن ، تسلا تخطط لمزيد من تسريح العمالة وتجميد التوظيف لأى عمالة جديدة، وأوقفت الشركة التوظيف فى الوقت الحالى وستحتاج إلى تسريح بعض الأشخاص في الربع الأول من عام 2023.

ولم يتضح بعد مدى تسريح العمال وتجميد التوظيف، ومع ذلك ستحاول Tesla زيادة عدد الموظفين في مصانعها الفترة المقبلة خاصة وأن التقارير تشير إلى أن الشركة ستعلن عن خطط لبناء مصنع جديد آخر في المكسيك في الأيام المقبلة، وليس لدى Tesla قسم اتصالات يمكن الوصول إليه للتعليق.