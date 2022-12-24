شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجيش الأمريكى يشير لمئات من مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر
تصف التقارير الجديدة، التي تم تقديمها هذا العام من جانب أفراد في الجيش والبحرية والقوات الجوية الأمريكية، ظواهر شاذة مجهولة التي شوهدت في الهواء وتحت الماء وفي الفضاء.
وتتمثل مهمة AARO في توحيد والتحقيق في تقارير UFO المقدمة من الفروع المختلفة للجيش الأمريكي، والبحث عن أي شيء في الفضاء أو في الجو أو على الأرض أو في البحر أو تحت البحر لا يمكن تحديده، والذي قد يشكل تهديدًا للمنشآت أو العمليات العسكرية الأمريكية.
فيما قال المسؤولون إن العديد من مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة يمكن أن ترجع على الأرجح إلى طائرات الاستطلاع بدون طيار "العادية نسبيًا" من دول مثل الصين وروسيا، في حين أن البعض الآخر قد يكون مجرد "فوضى محمولة جواً" مثل بالونات الطقس.