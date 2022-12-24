شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجيش الأمريكى يشير لمئات من مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البنتاجون أن تقارير الأجسام الطائرة المجهولة UFO تزايدت من الأفراد العسكريين الأمريكيين منذ فتح مكتب تتبع الأجسام الطائرة المجهولة الجديد التابع للحكومة الأمريكية فقط فى نصف عام، حيث أشار الجيش الأمريكي إلى أن المكتب، المسمى مكتب حل جميع المجالات الشاذة (AARO)، تلقى عدة مئات" من تقارير UFO الجديدة.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، هذا يضاف إلى أكثر من 140 مشاهدة لجسم غامض أبلغ عنها الجيش بين عامي 2004 و 2021، والتي تم وصفها سابقًا في تقرير طال انتظاره من البنتاجون في يونيو 2021.

تصف التقارير الجديدة، التي تم تقديمها هذا العام من جانب أفراد في الجيش والبحرية والقوات الجوية الأمريكية، ظواهر شاذة مجهولة التي شوهدت في الهواء وتحت الماء وفي الفضاء.

وتتمثل مهمة AARO في توحيد والتحقيق في تقارير UFO المقدمة من الفروع المختلفة للجيش الأمريكي، والبحث عن أي شيء في الفضاء أو في الجو أو على الأرض أو في البحر أو تحت البحر لا يمكن تحديده، والذي قد يشكل تهديدًا للمنشآت أو العمليات العسكرية الأمريكية.

فيما قال المسؤولون إن العديد من مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة يمكن أن ترجع على الأرجح إلى طائرات الاستطلاع بدون طيار "العادية نسبيًا" من دول مثل الصين وروسيا، في حين أن البعض الآخر قد يكون مجرد "فوضى محمولة جواً" مثل بالونات الطقس.