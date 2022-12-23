تسريب ميعاد إطلاق Samsung Galaxy S23 وهو أقرب من أي وقت

تسربت صور هواتف Galaxy S23 بالفعل ولدينا لمحة ومعلومات حول تصميم هواتف سامسونج الرائدة الجديدة، كل عام نتوقع كافة مواصفات هواتف سامسونج وكافة مميزاتهم تقريبًا ولا يتبقى حول هذه الهواتف غير الإعلان الرسمي الذي لا يُحدد موعده ولا نعرف موعده حتى بالتسريبات الا بصعوبة، هذا العام هناك معلومات من أكثر من مسرب وميعاد مُتفق عليه من المسربين تعالي نتحدث عن هذه التفاصيل قليلًا، متى يصدر S23؟

تسريبات ميعاد اطلاق Samsung Galaxy S23

بدأت التسريبات بتغريدة من المُسرب الشهير Ice Universe بكل بساطة كتب “1 فبراير” ثم تبعها بتغريدة أخرى قال فيها “Galaxy Unpacked” وهو الإسم الذي تطلقه سامسونج على مؤتمرات إطلاق هواتفها كل عام، مما زاد التأكيد حول هذا الميعاد ان Steve Hemmerstoffer المشهور باسم OnLeaks وهو أحد المسربين المشهورين أيضًا رد على Ice Universe بصورة GIF تدل وتؤكد على كلام الأخير، بأن المؤتمر فعلًا يوم 1 فبراير.

تغريدة Ice Universe

تغريدة OnLeaks

في نفس الوقت نشر مسرب آخر يُدعى Max Jambor تغريدة يقول فيها بأن المؤتمر قد يكون يوم 2 فبراير للعالم كله ولكن يوم 1 فبراير للولايات المتحدة الأمريكية، ورد عليه Steve بتأكيد الأمر أيضًا، فيبدو ان لدينا ميعادين لإطلاق الهاتف بشكل رسمي، واذا كانت سامسونج تنوي تطبيق نظامها كل عام فقد نجد الهواتف في الأسواق خلال اسبوعين من المؤتمر.

تغريدة Max

تغريدة OnLeaks

Galaxy S23 يملأ فبراير بالإصدارات الجديدة

في حالة ان هذا الأمر حقيقي فإن فبراير سيكون شهرًا مزدحمًا بالهواتف، لدينا 3 هواتف من سامسونج هم عائلة Galaxy S23، في ناحية أخرى OnePlus ستطلق هاتف OnePlus 11 الجديد مع سماعات لاسلكية جديدة، ولا نعلم ما ان كانت سامسونج تنوي ان تطلق أجهزتها اللوحية الجديدة في نفس المؤتمر ام لا، لكن لدينا 4 أجهزة من الأجهزة الرئيسية ستصدر في نفس الشهر، يبدو هذا شهرًا مزدحمًا.

عائلة Galaxy S23 طبيعيًا ستحمل تطور مواصفات من عائلة S22 لتستعمل سامسونج معالج Quaclomm snapdragon 8 Gen 2 الجديد، لكن بنسخة مُخصصة لهواتف سامسونج أسرع من تلك الموجودة في باقي الهواتف، S23 Ulta قد يحمل كاميرا بدقة 200MP بنفس تصميم S22 Ultra أيضًا، لكن لا شيء مؤكد حتى الآن، المؤتمر يوم 1 او 2 فبراير فنحن نقترب من اطلاق هواتف سامسونج، فلننتظر ونعرف.

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