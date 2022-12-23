شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطة إنقاذ روسية لرواد الفضاء العالقين بعد "حادثة الثقب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس روسيا حاليا خطة "إنقاذ" تعتمد على إرسال مركبة فضائية فارغة إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك لإعادة رواد الفضاء الذين علقوا هناك بعد تعرض كبسولة طاقم "سويوز" لثقب أثناء رسوها في الموقع المداري، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية .

وقال مسؤولو وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" و"ناسا" في مؤتمر صحفى إنهم يواصلون التحقيق في كيفية تعرض المبرد الخارجي للكبسولة لثقب صغير الأسبوع الماضي، في الوقت الذي كان فيه اثنان من رواد الفضاء يستعدان للقيام برحلة روتينية في الفضاء.

وأفاد المشرف على برامج رحلات الفضاء البشرية في "روسكوزموس" الروسية سيرجي كريكاليف، بأنه يجري تقييم الأضرار حاليا.

ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد بشأن الوسائل الأفضل لإعادة أفراد طاقم الكبسولة إلى الأرض، سواء عن طريق إطلاق مركبة "سويوز" أخرى أو في الكبسولة المتضررة بدون المبرد.

ووفق كريكاليف، فإذا خلص التحليل الحراري - الذي يقيّم درجة حرارة الجو داخل المقصورة - إلى أن الكبسولة غير مناسبة للرحلات المأهولة، فيمكن عندئذ إطلاق كبسولة "سويوز" أخرى في منتصف مارس من ميناء بايكونور الفضائي في كازاخستان.

ولا يعد هذا التسريب الأول على "سويوز"، ففي عام 2018، تعرضت الكبسولة لتسريب تم إصلاحه بعدما تسبب في فقد بسيط بالضغط لم يحدث أي أضرار

تفاصيل حادث مركبة الفضاء الروسية • كشفت وكالة الفضاء الروسية الإثنين الماضي على لسان رئيسها، عن سبب التسرب في مركبة الفضاء "سويوز" المتصلة بمحطة الفضاء الدولية.

• أوضح رئيس وكالة الفضاء الروسية، يورري بوريسوف، أن ثقبا قطره أقل من ميليمتر واحد هو سبب تسرب سائل التبريد من مركبة الفضاء.

• أُلغي الأسبوع الماضي خروج اعتيادي لرائدي فضاء روسيين من المركبة بعدما لاحظت "ناسا" تدفق سائل بكميات كبيرة منها.

• ارتفعت درجات الحرارة على الكبسولة منذ ذلك الحين وأسرعت "روسكوزموس" بالبحث عن السبب لتحديد كيفية حل المشكلة.

• بيّن بوريسوف للتلفزيون الروسي الرسمي: "أظهر الفحص الأولي وجود ثقب صغير قطره نحو 0.8 ملليمتر هو الذي تسبب في انخفاض الضغط الجوي"

• نقلت رويترز عن المسؤول الروسي قوله إن أفراد الطاقم ليسوا في خطر، وأنهم يقيمون حاليا في محطة الفضاء الدولية.