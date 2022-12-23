شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى 4 خطوات.. كيف تمنع المتسللين من سرقة بيانات هاتفك والتحكم فيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الكثير من الأبحاث الخاصة بالأمن الالكترونى تحذيرات من تعرض مليارات الهواتف لهجوم جديد يحمل اسم Hermit، يستهدفهم عبر التطبيقات المزيفة التي لديها القدرة على التحكم الكامل في الهاتف وسرقة الصور.

ويستخدم المتسللون تكتيكات جديدة ذكية بما في ذلك إرسال تنبيهات نصية مزيفة تشير إلى أن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بحاجة إلى التحديث لمواصلة استخدامها، وتبدو هذه التطبيقات تماما مثل الشيء الحقيقي، ولكن بمجرد تنزيلها، سرعان ما تبدأ في إصابة الهاتف بفيروس.

ونشرت الدراسات الكثير من التوصيات للمستخدمين لمنع سرقة بياناتهم من خلال عدد من الخطوات التى يجب أن يتبعها المستخدمون بصورة دورية وجاء أبرزها:

1- تحديث هاتفك وتطبيقاتك: غالبا ما تحتوي أنظمة التشغيل والتطبيقات على نقاط ضعف تحتاج إلى تصحيح قم بتحديثها لضمان حل الثغرات.

2- لا تضغط على روابط غير معروفة: من أكثر الطرق شيوعا التي يستخدمها المهاجم لتسليم البرامج الضارة هو إرسال رسالة إليك متظاهرا بكونه مصدرا شرعيا، فلا تضغط على الروابط، خاصة عندما لا تعرف المصدر.

3- لا تقم بتثبيت تطبيقات غير معروفة: توخ الحذر عند تثبيت تطبيقات غير معروفة، حتى إذا كان مصدر التطبيق يبدو كسلطة شرعية.

4- مراجعة تطبيقاتك بشكل دوري: في بعض الأحيان يمكن للبرامج الضارة تغيير الإعدادات أو تثبيت محتوى إضافي على هاتفك، ولابد من فحص هاتفك بشكل دوري للتأكد من عدم إضافة أي شيء غير معروف.