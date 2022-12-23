شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. تعرف على كيفية تعزيز عمر بطارية آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علي الرغم من أن آيفون مليء بالميزات المذهلة لتحقيق أقصى استفادة من جهازك، لكن مع وجود الكثير من العروض، من المحتم أن تتعرض البطارية لضربة قوية لتشغيل بعضها.

وبالنسبة للجزء الأكبر تم تحسين آيفون جيدًا لإدارة البطارية بحيث تدوم لأطول فترة ممكنة.

ومع مرور الوقت يمكن أن تبدأ البطارية في التلاشي - وهو أمر طبيعي ويحدث لأي هاتف ذكي حسبما نقل موقع ذا صن.

وسواء كنت تريد ببساطة أن تدوم البطارية لأطول فترة ممكنة في أفضل حالاتها، أو إذا كانت البطارية قديمة، لذا فأنت بحاجة إلى كل ما يمكنك الحصول عليه، فقد ترغب في محاولة الحد من تحديث تطبيق الخلفية.

تم تصميم تحديث تطبيق الخلفية للحفاظ على تشغيل التطبيقات عند عدم استخدامها.

عندما تفتحه في المرة التالية يكون كل شيء محدثًا.

على سبيل المثال موجز الأخبار على فيسبوك وحتى مسينجر في حاجة إليها لتنبيهك.

يعني إيقاف تشغيله أن جهاز آيفون الخاص بك لن يستمر في البحث عن أشياء جديدة.

بدلاً من ذلك سيتم تحديثه بمجرد فتحه.

أحد الآثار الجانبية الأخرى لتحديث تطبيق الخلفية هو أنه يستخدم البيانات - لذلك قد يرغب الأشخاص الذين لديهم بيانات محدودة في إيقاف تشغيله أيضًا.

من السهل جدًا إلغاء التنشيط.

كيفية إيقاف تشغيل تحديث تطبيق الخلفية على آيفون

كل ما عليك فعله هو فتح الإعدادات واختيار عام.

ابحث عن تحديث تطبيق الخلفية.

ثم اضغط على إيقاف.

هناك طرق أخرى للحفاظ على البطارية بالطبع.

يساعد تبديل السطوع بشكل كبير أيضًا، والآن تقدم الكثير من التطبيقات الوضع المظلم.

كيفية التبديل إلى الوضع المظلم

افتح الإعدادات وابحث عن العرض والسطوع.

تحت المظهر قم بتشغيل Dark.

ضبط القفل التلقائي على 30 ثانية قد يكون الأفضل للمستخدم.

هذا يعني أن شاشتك ستتوقف كثيرًا في وقت مبكر عندما لا تستخدمها.

فقط اضغط على القفل التلقائي لأسفل واختر 30 ثانية.