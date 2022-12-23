شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وداعا للمواقف المحرجة علي واتساب.. اعرف كيف تستخدم ميزة "الحذف غير المقصود"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون هناك أوقات تريد فيها حذف رسالة للجميع، ولكن عن غير قصد يمكنك النقر على خيار "الحذف من أجلي" من القائمة المنبثقة المعروضة.

يؤدي هذا الخطأ إلى حذف الرسالة نيابةً عنك ولكن ليس للمتلقي، مما يؤدي إلى بعض المواقف المحرجة.

ومع ميزة "الحذف العرضي" في واتساب، يمكن عكس هذا الموقف.

تحافظ منصة المراسلة الفورية المملوكة للوسائط، واتساب، على تحديث التطبيق لتحسين تجربة المستخدم.

قدمت الشركة ميزة جديدة تمامًا لمساعدة المستخدمين على تجنب مواقف الرسائل "العرضية".

أطلق تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير ميزة "الحذف غير المقصود" لجميع مستخدمي أندرويد وآيفون.

ميزة "الحذف العرضي" في واتساب

تتيح هذه الميزة لمستخدمي واتساب التراجع عن إجراء حذف الرسائل في غضون ثانيتين.

من المهم ملاحظة أن المستخدمين لديهم ما يصل إلى يومين بعد إرسال رسالة لحذفها للجميع.

بالنسبة للمحادثات الجماعية، يمكن للمسؤولين حذف الرسائل المرسلة من قبل الأعضاء.

إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لمساعدتك في فهم كيفية عمل ميزة واتساب الجديدة:

افتح واتساب على جهازك المحمول.

انتقل إلى دردشة واتساب.

اضغط مع الاستمرار على الرسالة التي تريد حذفها.

يمكنك النقر فوق الزر "تراجع" المتاح في الجزء السفلي من نافذة الدردشة إذا كنت قد حددت عن طريق الخطأ خيار "الحذف من أجلي" من القائمة المنبثقة.

لن يتم حذف الرسالة.

يمكنك تحديد الخيار المطلوب من القائمة المنبثقة، مثل الحذف للجميع.

قالت واتساب عن الميزة الجديدة: "لقد سمعنا من الكثير من مستخدمي WhatsApp أنه عندما يريدون حذف رسالة، فإنهم لا يضغطون دائمًا على الزر الصحيح.

لذلك في الوقت المناسب لقضاء العطلات، يسعدنا مشاركة طبقة جديدة من الحماية من أجلك على الواتس اب ".