شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تمكين التشفير التام بين الأطراف فى محادثات إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع زيادة استخدام الإنترنت وتطبيقات الوسائط الاجتماعية، من المهم حماية بياناتك عبر الإنترنت لتجنب أي احتيال أو تسريب للبيانات. يمكن أيضًا حماية دردشاتك عبر الإنترنت على مواقع شبكات اجتماعية متعددة باستخدام "التشفير من طرف إلى طرف".

توفر منصات الوسائط الاجتماعية المملوكة للميتا مثل واتساب وفيسبوك وإنستجرام تشفيرًا شاملاً للمحادثات.

تتم حماية رسائل الدردشة والمكالمات بحيث يمكنك أنت والشخص الذي تتحدث معه فقط رؤيتها أو سماعها أو قراءتها.

تتم حماية المحادثة المشفرة من طرف إلى طرف بواسطة مفتاح يتم تخزينه على كل جهاز مشارك في المحادثة.

عندما يرسل مستخدم رسالة، يقفل جهازه الرسالة أثناء إرسالها.

يمكن فقط للهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي الذي يحتوي على أحد المفاتيح إلغاء قفل الرسالة.

الأمر نفسه ينطبق على المعلومات الواردة في محادثاتك الصوتية والمرئية.

إليك كيفية استخدام هذه الميزة على إنستجرام:

بدء محادثة جديدة مشفرة من طرف إلى طرف

افتح تطبيق إنستجرام على هاتفك الذكي وانتقل إلى قسم DM.

اضغط على أيقونة الجمع (+) المتوفرة في الزاوية اليمنى العليا.

اضغط على خيار بدء الدردشة المشفرة من طرف إلى طرف.

اختر الحساب الذي تريد بدء محادثة آمنة معه، أو استخدم شريط البحث العلوي للبحث عن اسمه.

اضغط على زر الدردشة المتاح في الجزء العلوي الأيمن.

تمكين التشفير التام بين الأطراف في الدردشة الحالية

افتح تطبيق إنستجرام على هاتفك الذكي.

انتقل إلى الدردشة التي تريد فيها تمكين التشفير من طرف إلى طرف.

اضغط على اسم المستلم، المتاح في الجزء العلوي من نافذة الدردشة.

ثم قم بالتمرير لأسفل وانقر على خيار استخدام التشفير من طرف إلى طرف.

سيتم فتح محادثة جديدة مع التشفير التام بين الأطراف.