شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف اخترق قراصنة الانترنت نظام إرسال سيارات الأجرة فى جون كنيدى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم القبض على مواطنين أمريكيين واتهامهما بالتآمر مع مواطنين روس لاختراق نظام إرسال سيارات الأجرة في مطار جون إف كينيدي الدولي (JFK) ، وفرض رسوم على سائقي سيارات الأجرة 10 دولارات للوصول إلى مقدمة قائمة الانتظار بين سبتمبر 2019 وسبتمبر 2021.

ونجح دانيال أباييف وبيتر ليمان (48 عامًا ومن كوينز ، نيويورك) لأول مرة في اختراق نظام الإرسال في عام 2019 بمساعدة مواطنين روس لم يتم الكشف عن أسمائهم ، وفقًا للائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل في المنطقة الجنوبية من نيويورك، وفقا لتقرير theverge.

وتمكن ليمان وأباييف من الوصول إلى النظام لنقل سيارات أجرة معينة إلى مقدمة الخط ، كما تقول وزارة العدل ، وفرضت رسومًا قدرها 10 دولارات على السائقين مقابل الامتياز.

كما عرض أعضاء مخطط القرصنة التنازل عن رسوم 10 دولارات مقابل تجنيد المزيد من سائقي سيارات الأجرة

ويضمن نظام إرسال سيارة أجرة JFK لسائقي سيارات الأجرة بيئة عمل عادلة ، ولكن يمكن أن يؤدي إلى فترات انتظار طويلة بين الرحلات.

ويدير نظام إرسال سيارة أجرة JFK الذي يتم التحكم فيه بواسطة الكمبيوتر كيفية إرسال سيارات الأجرة بين ساحة الانتظار بالمطار والمحطة،و تم تقديم النظام لخلق بيئة عمل عادلة ، لكن أوقات الانتظار لعدة ساعات يمكن أن تؤثر على الأرباح اليومية لسائق التاكسي.

واستخدم المتسللون الدردشات الجماعية للتواصل مع سائقي سيارات الأجرة وإرشادهم حول كيفية تجنب اكتشافهم من قبل سلطات إنفاذ القانون، ووفقًا للائحة الاتهام ، وافق Leyman و Abayev على ما يصل إلى 1000 رحلة يوميًا وتحويل ما لا يقل عن 100000 دولار إلى المتسللين في روسيا كـ "دفعة لتطوير البرمجيات".

ويزعم المدعون أن الرجلين استكشفوا عدة طرق لاختراق النظام ، بما في ذلك رشوة شخص ما لإصابة أجهزة الكمبيوتر الخاصة به ببرامج ضارة عبر محرك أقراص فلاش ، وسرقة أجهزة الكمبيوتر اللوحية المتصلة ، والوصول إلى نظام الإرسال دون إذن عبر شبكة Wi-Fi.

ويواجه كلا الرجلين حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى في حالة إدانتهما بجرائم الإنترنت المزعومة.

وقال المحامي الأمريكي داميان ويليامز في بيان: "على مدى سنوات ، منع قرصنة المتهمين سائقي سيارات الأجرة الصادقين من تحصيل الرسوم في مطار جون كينيدي بالترتيب الذي وصلوا به"، و"الآن ، بفضل العمل الجماعي لهذا المكتب مع هيئة الموانئ يواجه هؤلاء المتهمون تهماً جنائية خطيرة بسبب جرائمهم الإلكترونية المزعومة".

ووجهت إلى كلا الرجلين تهمتى التآمر لارتكاب اختراق على الكمبيوتر ، والتى تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات كحد أقصى إذا ثبتت إدانتهما.