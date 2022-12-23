شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث Apple الجديد سينبهك بوجود علامات AirTags فى أى مكان حولك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت مطاردة AirTag كتهديد غير محتمل هذا العام مع تقارير متعددة عن مطاردة أشخاص باستخدام الأجهزة الصغيرة، حيث لاحظ عملاق التكنولوجيا هذه المشكلة ويقوم حاليًا بطرح تحديث يسهل تحديد موقع AirTags غير معروف في مكان قريب.

وأتاح تحديث البرامج الثابتة الجديد من Apple 2.0.24 تمكين "البحث الدقيق" الذي يمكنه تحديد موقع AirTag غير المعروف الذي تم اكتشافه وهو يتحرك معك، وفقاً لصحيفة "مترو".

ومع التحديث الجديد، سوف يخطرك iPhone "عندما يسافر معك علامة AirTag المنفصلة عن مالكها"، وستبدأ أداة AirTag المارقة في إصدار صوت حتى تتمكن من تحديد موقعه.

وتأكد من أن جهاز iPhone الخاص بك يعمل بنظام iOS 16.2 أو إصدار أحدث وأن تغييرات Precision Finding تتطلب منك امتلاك طراز iPhone مزود بتقنية Urtla Wideband.

ويتوفر النطاق العريض للغاية على طرازات iPhone 11 و iPhone 12 و iPhone 13 و iPhone 14 ولكنه غير متوفر في عدد قليل من البلدان مثل إندونيسيا وأرمينيا.

وبدأت Apple في أبريل، بطرح التحديثات الأولى ومع هذه الدفعة الأخيرة، حصلت AirTags على تحديثاتها الثانية والثالثة، ولا يزال هناك تحديث نهائي يمكن أن يجلب المزيد من الحماية الأمنية للأجهزة.

حتى جوجل قد تعمل على ميزة الكشف عن تعقب للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android.

رفعت امرأتان دعوى قضائية ضد شركة آبل في هذا الشهر فقط، زاعمتا أن شركائهما السابقين استخدموا AirTags لمطاردتهما، حيث تتهم الدعاوى القضائية الشركة بعدم القيام بما يكفي لمنع إساءة استخدام AirTags والإهمال في إنشائها وتسويقها لأجهزة التتبع غير المكلفة.

قامت Apple بإجراء العديد من التعديلات على AirTags منذ إطلاقها لمحاولة جعلها أكثر أمانًا للاستخدام وتعكس آخر التحديثات ذلك.