شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جدل بين مستخدمى تويتر بعد تغيير شكل صورة الحساب وألوان علامات التحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل تويتر في الوقت الحالي على اختبار ميزة تغيير شكل صور ملفات التعريف الخاصة ببعض الحسابات من دائرة إلى شكل مربع بزوايا مستديرة للإشارة إلى أنها تمثل نشاطًا تجاريًا تم التحقق منه، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل على المنصة، كما شعر مستخدمو تويتر بالحيرة من نظام وضع العلامات الجديد، واصفين إياه بـ"المربك" للمنصة، والذي طوره إيلون ماسك لتحسين عملية التحقق.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم طرح سلسلة جديدة من علامات الاختيار الملونة المختلفة، والتي تشير إلى أنواع مختلفة من الحسابات التي تم التحقق منها، قال أحد المستخدمين ردًا على تغييرات تويتر، "أصبح تويتر مربكًا للغاية.. مثل علامات التحقق الزرقاء، والعلامات الذهبية، وصور الملف الشخصي الدائرية، وصور الملف الشخصي المربعة، وعلامات الأعمال، ماذا يحدث هنا؟".

وأضاف آخر: "تويتر محير للغاية في الوقت الحالي.. ملف تعريف مربع، ملف تعريف مستدير، شارة زرقاء، شارة صفراء، شارة حكومية، 5 أشياء مختلفة ومجموعات من أجل هؤلاء".

لكن آخرين أشادوا بإدخال الألوان المختلفة، قائلين إنه من المفيد أن ترى على الفور من هو الشخص على عكس حساب الأعمال أو المؤسسة أو الحكومة.

وتعد علامات الاختيار وأشكال صور الملف الشخصي الجديدة ليست هي التحديثات الوحيدة التي أجراها ماسك لمزيد من التمييز بين حسابات تويتر، فتم منح القليل منهم شارة أخرى على ملفهم الشخصي تشير إلى منظمة تابعة، بمثابة أيقونات مربعة صغيرة تظهر على يمين علامة التحقق في الملف الشخصي وفي التغريدات، وتعرض شعار المؤسسة التابعة.

وهذه ميزة متاحة لمشتركي "Twitter Blue for Business"، وهو إصدار مشترك من Twitter Blue، ويتم طرح خيار التحديث الجديد لبعض الحسابات التي تم التحقق منها، والتي لديها أيضًا علامة ذهبية وصورة ملف تعريف مربع.

وقد ترى أيضًا تسميات رمادية جديدة بجوار حسابات معينة، حيث يتم تطبيق تصنيفات "وسائل الإعلام التابعة للدولة" أو "المؤسسات الحكومية" بهذا اللون على الحسابات التي تم التحقق منها للمنظمات التي يسيطر عليها أفراد أو كيانات إعلامية تابعة لحكومة أو دولة في بلد ما.