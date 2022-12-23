شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين العلامات الزرقاء والذهبية والرمادية على تويتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تحتوي حسابات تويتر على علامة ذهبية أو علامة زرقاء أو علامة رمادية أو بدون علامة على الإطلاق بجوار اسم الحساب مؤخرا، ولكن ما الفرق بين الثلاث علامات وما الذى تشير إليه وهل هي متاحة في كل البلاد، هذا ما نقدمه وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

تكون العلامة الزرقاء Twitter Blueعبارة عن خدمة اشتراك تمنح المستخدمين "علامة زرقاء" للتحقق مقابل رسوم شهرية، وتبلغ تكلفة الخدمة حاليًا 8 دولار شهريًا لأولئك الذين يشترون الخدمة عبر الويب، ولكن 11 دولارًا شهريًا من خلال Apple iOS.

العلامة الزرقاء بتويتر

ويتم تقديم مجموعة من الميزات غير المتاحة لأصحاب الحسابات العادية للمشتركين، بما في ذلك القدرة على تحرير التغريدات بعد النشر، ولطالما طلب العديد من المستخدمين هذا، على الرغم من وجود آخرين يجادلون بأنه يزيد من احتمالية انتشار المعلومات المضللة لأن التغريدة يمكن تغييرها بعد مشاركتها على نطاق واسع.

قال موقع تويتر، إن المشتركين ذوي العلامة الزرقاء سيشاهدون أيضًا عددًا أقل من الإعلانات، وسيتم منح الأولوية لتغريداتهم فوق الآخرين، وسيكونون قادرين على نشر وعرض مقاطع فيديو أطول وأفضل جودة.

ومع ذلك، ليس كل من لديه علامة زرقاء يدفع مقابل خدمة الاشتراك في Twitter Blue، فقبل تولي ماسك زمام الأمور ، منحت تويتر علامة زرقاء مجانًا للتحقق من الحسابات البارزة وإثبات أنها أصلية، وأولئك الذين كان لديهم واحدة في ظل النظام السابق لا يزالون يمتلكونها حاليًا، ولكن الآن لدى بعض هؤلاء المستخدمين أيضًا رسالة تظهر إذا تم الضغط على العلامة، تقول إن الحساب "حساب قديم تم التحقق منه".

سيتلقى كل مشترك في Twitter Blue العلامة الزرقاء من خلال اسم حسابه بعد مراجعة حسابه وتوصيله برقم هاتف تم التحقق منه، كما أن الاشتراك في Twitter Blue متاح الآن في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، وقالت الشبكة الاجتماعية إنها تخطط لطرح Blue في المزيد من البلدان قريبًا.

العلامة الذهبية بتويتر

يستبدل تويتر أيضًا العلامة "الرسمية" بعلامة اختيار ذهبية على حسابات الأعمال التي تم التحقق منها.

ولعل شركات مثل Xbox و Marvel Entertainment هي من بين الحسابات القليلة الأولى التي حصلت على العلامة الذهبية على تويتر، بينما غرد مؤشر جينيس للأرقام القياسية على تويتر: "هل وجود علامة تحقق ذهبية يجعلنا مميزين على تويتر؟"، كما غردت Specsavers: "لقد تحولت العلامة الزرقاء الخاصة بنا إلى ذهبية".

ولكن لا توجد معلومات بخصوص أسعار علامة الذهب الجديدة هذه.

تعمل العلامة الرمادية للحسابات الحكومية، بنفس الطريقة التي يستخدم بها العلامة الزرقاء للأشخاص والذهبية للشركات، ولم يتم تقديم هذا بعد ولكن تويتر قال إنه سيصدر قريبًا.

العلامة الرمادية بتويتر

وهذا يعني أن الهيئات الحكومية، مثل وزارة الصحة في المملكة المتحدة ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، من المحتمل أن يكون لها قريبًا تمييز العلامة الرمادية بدلاً من مجرد علامة زرقاء تم التحقق منها.

أشاد العديد من مستخدمي تويتر بإدخال الألوان المختلفة، قائلين إنه من المفيد أن ترى على الفور من هو الحساب أي كان حساب شخص أو مؤسسة أو حكومة.