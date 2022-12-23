شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يبتكر أداة تسمح للأباء بالموافقة على عمليات الشراء للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكرت جوجل أداة تسمح للآباء بالموافقة على كل عملية شراء يتم إجراؤها على متجر Google Play وهى مصممة لمنح دافعي الفواتير أقصى قدر من التحكم - وتقليل مخاطر قيام الأطفال بشراء الكثير من الأشياء على بطاقتك.

الشركة لديها بالفعل طريقة دفع عائلية متاحة حسبما نقل موقع ذا صن.

وقد يكون مفيدًا بشكل خاص لأي شخص محظوظ يحصل على جهاز لوحي أو هاتف لعيد الميلاد هذا العام.

في كل مرة يحاول طفلك شراء شيء ما من Google Play ، سيتم إرسال طلب مباشرة إلى مدير العائلة.

الأمر نفسه ينطبق على عمليات الشراء داخل التطبيق أيضًا.

لديك بعد ذلك القدرة على الاطلاع على معلومات التطبيق وتحديد ما إذا كانت مناسبة ومعرفة ما إذا كنت تريد منهم شرائه.

ستتلقى تنبيهًا على هاتفك بمجرد أن يطلبوه.

إذا قلت نعم، يمكنك استخدام طرق الدفع المخزنة الخاصة بك للمضي قدمًا في ذلك.

يمكن أيضًا استخدام بطاقات هدايا Google Play.

إذا لم تلتقط الإشعار ، فسيتم الاحتفاظ بالطلب في قائمة انتظار الموافقة.

يمكن العثور عليها مدرجة في تطبيق Family Link.

لكن التطبيق الذي يريدونه لن يتم شراؤه وتنزيله بشكل حاسم حتى تعطي الموافقة.

أفضل ما في الأمر أنه لا يزال بإمكانك الاستفادة حتى لو كان طفلك يستخدم جهاز أندرويد أثناء استخدامك لجهاز آيفون.

ومع ذلك يمكنك فقط الموافقة على الطلبات المعلقة الخاصة بالمحتوى المدفوع والتي يتم إجراؤها من خلال نظام فوترة جوجل بلاي من جهاز طفلك.

بدلاً من ذلك يمكنك الوصول إلى كل شيء عبر الإنترنت من خلال جهاز كمبيوتر.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذا لا يعمل مع كتب Play أو Google TV أو مشتريات الاشتراك.