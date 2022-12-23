شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة الاتصالات الفيدرالية تفرض غرامة قدرها 300 مليون دولار علي المكالمات الآلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترحت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) غرامة قدرها 299،997،000 دولار على "robocall"، وهي أكبر غرامة حققت فيها على الإطلاق، حسبما أعلنت الهيئة التنظيمية، وكتبت أنها ستكون أكبر غرامة تفرضها لجنة الاتصالات الفيدرالية على الإطلاق، وتستهدف شركة أجرت أكثر من 5 مليارات مكالمة في ثلاثة أشهر فقط، وهو ما يكفي "للاتصال بكل شخص في الولايات المتحدة 15 مرة".

"robocall" هي مكالمة هاتفية تستخدم طالبًا آليًا لتوصيل رسالة مسجلة مسبقًا، كما لو كانت من روبوت، وغالبًا ما ترتبط المكالمات الآلية بالحملات الهاتفية السياسية وحملات التسويق عبر الهاتف، ولكن يمكن أيضًا استخدامها للخدمة العامة أو إعلانات الطوارئ

يدير العملية روي كوكس جونيور ومايكل آرون جونز عبر شركة Sumco Panama، إلى جانب كيانات محلية وأجنبية أخرى، في يوليو من هذا العام، أصدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أول "إشعار K4" و "أمر N2" موجهًا لجميع مزودي خدمات الهاتف في الولايات المتحدة إلى التوقف عن نقل حركة المرور المتعلقة بمكالمات احتيال ضمان السيارة، وكتبت لجنة الاتصالات الفيدرالية: "أدى ذلك إلى انخفاض هائل بنسبة 99 % في حجم مثل هذه المكالمات منذ يونيو، وفقًا لتطبيق [حظر البريد العشوائي] RoboKiller".

اقترحت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أكبر غرامة لها على الإطلاق لأنها وجدت أن المتصلين الآليين استوفوا معايير "الانتهاكات الصارخة"، حيث وصف المستهلكون المكالمات بأنها "متواصلة" و "مضايقات"، واستخدم المتصلون الآليون ممارسات سيئة مثل الاتصال بالعاملين في مجال الرعاية الصحية من أرقام المستشفيات المخادعة، وانتهكت الشركة أيضًا العديد من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية، مثل الفشل في تحديد هوية المتصل في بداية الرسالة.

سيتم فتح رسالة في المكالمات، تتضمن شيئًا مثل "كنا نحاول الوصول إليك بشأن الضمان الممتد لسيارتك"، وتطالبك بالتحدث إلى "أخصائي الضمان" المخادع، ينصح Robokiller المستخدمين بتجنب المكالمات في المقام الأول إن أمكن، وعدم اتباع المطالبات، وقبل كل شيء، عدم تقديم معلومات شخصية مثل التفاصيل المصرفية.