شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تتراوح بين 50 و110 سنوات.. عقوبات المتهمين بقضية الاحتيال فى بورصة FTX والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف كبار المسئولين التنفيذيين في FTX المقربين من Sam Bankman-Fried و Caroline Ellison و Zixiao "Gary" Wang، بالذنب في الاحتيال والتعاون مع المدعين العامين، وقال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك في مؤتمر صحفي، إن الاثنين أدين "فيما يتعلق بأدوارهما في الاحتيال الذي ساهم في انهيار FTX".

واعترف إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research الشقيقة لـ FTX وصديقة سابقة لبنكمان-فرايد، بأنه مذنب في سبع تهم ويواجه عقوبة تصل إلى 110 سنوات في السجن، وأقر وانج المؤسس المشارك السابق لشركة FTX بالذنب في أربع تهم ويواجه عقوبة 50 عامًا، وفقاً لموقع engadget.

وقال نائب مدير الإنفاذ سانجاي وادوا: "كان السيد بانكمان فرايد، وإليسون، ووانغ مشاركين نشطين في مخطط لإخفاء المعلومات الجوهرية عن مستثمري FTX، من خلال الاستيلاء خلسة على أموال عملاء FTX على دفاتر Alameda، وأخفى المدعى عليهم المخاطر الحقيقية التي واجهها مستثمرو FTX وعملاءها".

يُتهم بانكمان فرايد بقائمة طويلة من الأفعال السيئة من قبل وكالات متعددة، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة، وتشمل هذه الاحتيال على مستثمري FTX وعملائها بأكثر من 1.9 مليار دولار، واتهامات متعددة بالاحتيال الإلكتروني، والتآمر للاحتيال على المستثمرين من خلال مشاركة معلومات مضللة وسرقة أموال العملاء، حيث تزعم لجنة تداول السلع الآجلة أيضًا أن Bankman-Fried ورفاقه "أخذوا مئات الملايين من الدولارات في صورة" قروض "سيئة التوثيق من Alameda، والتي استخدموها بعد ذلك لشراء العقارات وتقديم تبرعات سياسية.