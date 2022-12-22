10 حلول لمشكلة الميكرفون لا يعمل في الديسكورد..تطبيق الديسكورد هو أحد أفضل التطبيقات التي تُتسخدم لهدف الدردشة المباشرة بينك وبين المستخدمين الآخرين، سواء كانت صوتية أو نصية، ويعد تطبيقًا أساسيًا للإستخدام بالنسبة لكثير من محترفي الألعاب لينضموا لمجتمعات الألعاب الموجودة على الديسكورد، لذلك فإن الميكرفون هو أهم أداة يستخدمها الكثير أثناء استخدام هذا التطبيق، والذي نتحدث اليوم عن عنه في مشكلة الميكرفون لا يعمل في الديسكورد..ونعرض كافة الحلول الممكنة لحل تلك المشكلة! لذا تابع المقال لتتعرف على الحلول الممكنة..وتابع لتتعرف على المزيد.

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مسح بيانات التطبيق

في بداية الحلول التي نقدمها نستعرض مسح البيانات للتطبيق، ومسح البيانات بمعناه مقصود به البيانات التي يختزنها التطبيق بمرور الوقت أُثناء استخدامه، تلك الملفات المؤقتة والبيانات، والتي يمكن أن تتلف بمرور الوقت، والذي يسبب بالتالي مشكلة في استخدام التطبيق..تلك المشكلة قد تكون الميكرفون لا يعمل في الديسكورد؛ لذلك ما عليك هو التوجه لإعدادات التطبيق/ ثم إلى البيانات والتخزين/ ثم قم بمسح البيانات للتطبيق لترى بعد ذلك هل تم حل مشكلة الميكرفون لا يعمل في الديسكورد أم لا.

فرض الإيقاف

فرض إيقاف التطبيقات بشكلٍ عام يكون حلًا مقترح في حال واجهت مشكلة مع أيّ تطبيق في هاتفك، فما الذي يقوم به فرض الإيقاف؟ يقوم بإيقاف تشغيل التطبيق تمامًا فلا يكون له أي تأثير على الهاتف والعكس، تتوقف جميع العمليات بشكلٍ مفاجيء بالنسبة للتطبيق، مما قد يصلح مشكلتك عند إعادة تشغيل التطبيق بعد فرض إيقافه، لترى ما إذا تم حل مشكلة الميكرفون لا يعمل في الديسكورد أم لا.

إعادة تثبيت التطبيق

ماذا إذا لم يفلح معك فرض الإيقاف أو مسح البيانات، قد لا تحل المشكلة بأيًا من تلك الحلول وحينئذٍ تقف أمام إعادة تثبيت التطبيق، لأن تقوم بإزالة جميع الملفات إن لم تُحل المشكلة بمسح المؤقت منها أو فرض إيقافه، وذلك بالتوجه إلى الإعدادات لإزالة تثبيت التطبيق، وإعادة تثبيته مرة أخرى من المتجر الخاص بنظام هاتفك.

تحديث التطبيق

عادة تصاب التطبيقات بمشاكل تكون في حد ذاتها مشاكل عامة لدى جميع المستخدمين، مثل مشكلة الميكرفون لا يعمل في الديسكورد، حينئذٍ يتم إخطار الشركة المطورة بأن هنالك مشكلة ما في تطبيق الديسكورد لأن يقوموا بحلها، وذلك من خلال إرسال تحديث لجميع المستخدمين لحل مشكلة الميكرفون لا يعمل في الديسكورد وناهيك في ذلك عن المميزات الإضافية التي قد يحتوي عليها التحديث.

تحديث الهاتف

هل هاتفك محدث لأخر إصدار؟ قد تصاب بمشكلة الميكرفون لا يعمل في الديسكورد إثر مشكلة في نظام هاتفك لا في التطبيق، وذلك يحدث..فخدمات جوجل أو نظام الهاتف هو المشغل الأساسي لكل التطبيقات، إن صابته مشكلة تتداعى بقية التطبيقات! وقد يصيب تطبيق الديسكورد مشكلة الميكرفون لا يعمل إثر مشكلة قد تُحل بتحديثك لهاتفك، فقد تكون المشكلة في الوصول إلى الميكرفون من الأساس..لا في التطبيق بذاته.

إعادة تشغيل الهاتف

أعد تشغيل هاتفك..فهو أمرًا صحيًا له، إعادة تشغيل الهاتف بمثابة عملية شاملة لحل مشاكل قد لا تكن حتى على دراية بها في هاتفك وناهيك في ذلك عن مشكلة الميكرفون لا يعمل في الديسكورد، فإعادة تشغيل الهاتف هي إعادة إحياء لأجزاء الهاتف الداخلية، والذي قد يحل مشكلة الميكرفون لا يعمل في الديسكورد.

تفقد إمكانية الوصول إلى الميكرفون

مؤخرًا تمت إضافة إمكانية إلغاء الوصول إلى كلا الميكرفون والكاميرا، وذلك كإعدادٍ من ضمن إعدادات الخصوصية لزيادة الأمان لهاتفك وبياناتك في حال شككت بأنه تم اختراقك من قبل إحدى التطبيقات، لذا تأكد أنك قمت بالسماح بالوصول إلى الميكرفون من خلال التوجه إلى إعدادات الخصوصية في هاتفك، ثم تأكد من حل مشكلة الميكرفون لا يعمل في الديسكورد أم لا.

قم بمراجعة الأذونات

لكل أداة أو خاصية في هاتفك يجب أن يتم السماح لأن يتم استخدامها من قبل التطبيقات المثبتة على هاتفك، إما التطبيقات الإفتراضية أو تطبيقات الطرف الثالث(التي تقوم بتثبيتها بنفسك)، والميكرفون هو إحدى الأدوات التي يتطلب لاستخدامها السماح من خلال تفعيل الإذن الخاص بها من الأذونات، قم بالتوجه لتطبيق الديسكورد من خلال الإعدادات/ التطبيقات/ تطبيق الديسكورد، ثم توجه إلى الأذونات لترى ما إذا تم السماح باستخدام الميكرفون أم لا..لترى ما إذا تم حل مشكلة الميكرفون لا يعمل في الديسكورد أم لا.

قم بتنظيف الميكرفون

هي مشكلة عامة قد يتعرض إليها أي أحد..وهي أن تترك الميكرفون الخاص بهاتفك أو مخرج الميكرفون تحديدًا دون تنظيفه لفترات طويلة قد تدوم لسنة وأكثر، وذلك ما يؤثر على أداء الميكرفون أو السماعات الخارجية أو سماعة المكالمات، لذلك قم بإحضار فرشة أسنان، وكحول أو مادة عطرية..وقم بغمس الفرشة بنسبة بسيطة بها أو رش القليل عليها، ثم قم بتنظيف مخرج الميكرفون برفق حتى يلمع! ثم تفقد آداء الميكرفون مجددًا لترى ما إذا تم حل مشكلة الميكرفون لا يعمل في الديسكورد أم لا.

تفقد الأجهزة المتصلة

إذا كان لديك أحدى السماعات اللاسلكية، في الغالب قد تتصل بواحدة منها دون دراية منك، وتلك لا تعد بمشكلة ولكنها تكون سبب، يحدث الأمر بدون قصدٍ عندما تفعل البلوتوث لغرض نقل البيانات، ولا تضع بحسبانك أنه هنالك أجهزة يمكن أن يتصل بها هاتفك بشكلٍ تلقائي دون تدخلٍ منك، وذلك ما يضعك في حيرة أثناء تسجيل أي شيء من خلال الديسكورد لتظن أن هناك مشكلة في الميكرفون، وكل ما في الأمر أنك لا تسجل من خلاله من الأساس..لذا قم بغلق البلوتوث وإعادة محاولة التسجيل لترى ما إذا تم حل مشكلة الميكرفون لا يعمل في الديسكورد أم لا.