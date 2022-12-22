شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو ترتيب قارات الأرض السبع وفق الحجم وعدد السكان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشكل المياه عبر الكوكب 71% من سطح الأرض والمساحة المتبقية مغطاة بالأرض، أى القارات والجزر.

وقبل أن تشكل الأرض القارات السبع في يومنا هذا، كان كل اليابسة على الكوكب مضموما في شكل قارة واحدة عملاقة تُعرف باسم "بانجيا، وفقا لتقرير RT.

وحطم نشاط الأرض التكتوني الداخلي على مدى ملايين السنين بانجيا وشكل عدة أقسام من الأرض أصبحت تعرف باسم القارات السبع: آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا والقارة القطبية الجنوبية وأستراليا

تقع أستراليا في نصف الكرة الجنوبي للأرض، وهي أصغر قارة بين القارات السبع، وتمتد على مساحة أكثر من 8 ملايين كيلومتر مربع أو 3 ملايين ميل مربع، وفقا لتقارير ناشيونال جيوغرافيك.

ما هي أصغر قارة؟

وأستراليا بلد وقارة في حد ذاتها. وهي ذات كثافة سكانية منخفضة حيث يزيد عدد سكانها بقليل عن 25 مليون نسمة، وفقا لآخر تعداد سكاني. فقط أنتاركتيكا لديها عدد سكان أصغر من أستراليا.

ويشار إلى أستراليا أحيانا باسم أوقيانوسيا أو أوقيانيا، وتشمل أستراليا ونيوزيلندا وميلانيزيا وميكرونيزيا وبولينيزيا وغيرها من الجزر الصغيرة في وسط المحيط الهادئ وجنوبه.

ومع ذلك، تشمل أستراليا كقارة دولة أستراليا، ودولة بابوا غينيا الجديدة، ودولة نيوزيلندا.

وتعد أوروبا أصغر قارة من حيث المساحة بعد أستراليا. وعلى الرغم من أن أوروبا تحتوي على 7% فقط من أراضي العالم، إلا أن عدد سكانها يزيد عن ضعف عدد سكان أمريكا الجنوبية، وفقا لناشيونال جيوغرافيك

وتتكون القارة أيضا من أكثر من 40 دولة وتحدها المياه من جميع الجوانب، المحيط المتجمد الشمالي في الشمال، والمحيط الأطلسي في الغرب، وبحر قزوين في الجنوب الشرقي، والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود في الجنوب.

وتعد القارة القطبية الجنوبية ثالث أصغر قارة بعد أوروبا. ونظرا لكونها موطنا لأبرد مكان على وجه الأرض، فإن القارة القطبية الجنوبية لا تدعم حضارة أو أنشطة زراعية دائمة.

ولا توجد دول في هذه القارة وهي تستخدم في الغالب لأغراض البحث. وأنشأت بلدان مختلفة محطات أبحاث في أنتاركتيكا لدراسة الخصائص الجيولوجية والجوية وعلم المحيطات.

جميع القارات السبع بحسب ترتيب الحجم

من أصغر القارات إلى أكبرها حسب مساحة الأرض، إليك سبع قارات على الأرض:

- أستراليا (حوالي 3 ملايين ميل مربع).

- أوروبا (حوالي 3.8 مليون ميل مربع).

- القارة القطبية الجنوبية (حوالي 5.5 مليون ميل مربع.

أمريكا الجنوبية (حوالي 6.9 مليون ميل مربع).

- أمريكا الشمالية (حوالي 9.4 مليون ميل مربع).

- إفريقيا (حوالي 11.6 مليون ميل مربع).

- آسيا (حوالي 17.2 مليون ميل مربع).

جميع القارات السبع بحسب ترتيب السكان

من القارة الأكثر اكتظاظا بالسكان إلى القارة الأقل عددا من السكان، إليك قارات الأرض مرتبة حسب عدد السكان:

- آسيا

- إفريقيا

- أوروبا

- أمريكا الجنوبية

- أمريكا الشمالية

- أستراليا

- أنتاركتيكا