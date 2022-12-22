شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا يحدث فى تسلا بعد تسريح العمالة وتجميدها وتراجع سهم الشركة؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير انجادجيت التقنى إن تسلا تخطط لمزيد من تسريح العمالة وتجميد التوظيف لأى عمالة جديدة، وأوقفت الشركة التوظيف فى الوقت الحالى وستحتاج إلى تسريح بعض الأشخاص في الربع الأول من عام 2023.

ولم يتضح بعد مدى تسريح العمال وتجميد التوظيف، ومع ذلك ستحاول Tesla زيادة عدد الموظفين في مصانعها الفترة المقبلة خاصة وأن التقارير تشير إلى أن الشركة ستعلن عن خطط لبناء مصنع جديد آخر في المكسيك في الأيام المقبلة، وليس لدى Tesla قسم اتصالات يمكن الوصول إليه للتعليق.

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات، في يونيو إن تسلا ستشهد انخفاضًا صافياً بنسبة 3.5% في عدد الموظفين خلال الأشهر القليلة التالية، وبحسب ما ورد ركزت جولة تسريح العمال في ذلك الوقت على الموظفين بأجر، بما في ذلك مئات العمال من فريق الطيار الآلي.

وعلى الرغم من أن Tesla سلمت aالرقم القياسي لمركباتها الكهربائية في الربع الأخير، انخفض سعر سهم الشركة بنحو 65 % هذا العام و 22% هذا الشهر الجارى وحده .

ومثل الشركات الأخرى، كانت تسلا تتعامل مع تباطؤ اقتصادي خلال الأشهر العديدة الماضية، ومع ذلك، كان عليها أن تتعامل مع التجاعيد الإضافية المتمثلة في استيلاء Musk المطول على Twitter ، ثم إدارته الفوضوية اليومية لتلك الشركة (والتي تضمنت عمليات تسريح جماعي للعمال).

وكان بعض المستثمرين فى تسلا قلقين بسبب انشغال ماسك بالتويتر ويجذب انتباهه بعيدًا عن صانع السيارات، مما يؤدي بهم إلى بيع أسهمهم، وعليها قال الرئيس التنفيذى للشركة أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لتويتر بمجرد أن يجد من يحل محله.

وهناك اقتراحات بأن الطلب على سيارات تسلا قد تباطأ، مع إلغاء بعض الناس الطلبات المسبقة وعقود الإيجار وسط عهد ماسك المأساوي على تويتر، واتخذت Tesla خطوة نادرة لتقديم خصومات على مركباتها الكهربائية في بعض الأسواق.

وقامت العديد من شركات التكنولوجيا والسيارات الأخرى بتسريح العمال أو تجميد أو إبطاء التوظيف هذا العام بسبب تراجع السوق الأوسع والمخاوف من حدوث ركود.