شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ملكة جمال إنجلترا تستعد لرحلة فضاء تجعلها الأولى من الملكات خارج الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ملكة جمال إنجلترا عن طموحاتها في التدريب كرائدة فضاء والذهاب إلى الفضاء، فإن جيسيكا جاجين، 27 عامًا، متخصصة فى الصواريخ في السنة الأخيرة من دراستها العليا في هندسة الطيران وترغب في إلهام النساء الأخريات للدخول في مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستتنافس جيسيكا، التي توجت ملكة جمال إنجلترا قبل شهرين، على لقب ملكة جمال العالم في ربيع العام المقبل.

وتأمل بعد ذلك في تبديل الثوب والكعب العالي ببدلة فضائية لتصبح "ملكة جمال الكون''، كأول ملكة جمال وعارضة تزور الفضاء على الإطلاق.

تكمل جيسيكا حاليًا درجة الماجستير في جامعة ليفربول وتخطط للتقدم لتصبح رائدة فضاء خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتريد استخدام منصة Miss England الخاصة بها لإلهام الشابات لمتابعة أحلامهن والنجاح في الصناعات التي يهيمن عليها الذكور مثل الهندسة.

قالت جيسيكا: "أتمنى أن فوزى بملكة جمال إنجلترا بالإضافة إلى شغفي في مجال الطيران أن يُظهر للفتيات أنهن يمكنهن متابعة أحلامهن وأهدافهن وأن يكونن كما يردن.

وأوضحت جيسيكا، "تفتح شهادتي في الهندسة العديد من الأبواب أمامي وآمل في يوم من الأيام أن أتقدم بطلب إلى وكالة الفضاء الأوروبية لمتابعة حلمي، وأحب الذهاب إلى الفضاء يومًا ما وأنا على الطريق الصحيح لفعل ذلك".

وأضافت ملكة الجمال، "بعد اكتمال شهادتي، يجب أن أكمل ثلاث سنوات في الصناعة وبعد ذلك يمكنني التقدم لأصبح رائد فضاء.. كان حلمي هو زيارة محطة الفضاء الدولية وتثقيف الأطفال من الفضاء وإنشاء محتوى علمى STEM هناك كما فعل Tim Peake".

وأوضحت جيسيكا، "الهندسة صناعة يهيمن عليها الذكور وأريد تثقيف الأطفال حول الأدوار الهندسية المختلفة وإظهار أن النساء يمكنهن العمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أيضًا."