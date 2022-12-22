شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية الإبلاغ عن الرسائل والمحادثات المسيئة على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر منصة مشاركة الصور إنستجرام المملوكة لشركة ميتا، للمستخدمين إرسال واستقبال الرسائل والصور ومقاطع الفيديو للدردشة مع أشخاص آخرين من خلال الرسائل المباشرة أو الرسائل المباشرة.

قد تكون هناك أوقات تتلقى فيها رسالة غير لائقة. يمكن وضع علامة على هذه الرسائل (أو المحادثات) بأنها غير ملائمة.

إليك كيفية الإبلاغ عن رسالة مسيئة:

كيف تبلغ عن رسالة؟

افتح تطبيق إنستجرام على هاتفك الذكي.

انتقل إلى قسم الرسائل المباشرة وافتح المحادثة التي تريد الإبلاغ عن رسالة منها.

اضغط مع الاستمرار على الرسالة التي تريد الإبلاغ عنها، ثم حدد خيار المزيد من القائمة المنبثقة.

اضغط على زر الإبلاغ.

يمكن للمستخدمين تحديد سبب للإبلاغ عن الرسالة.

يمكنهم اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة، ثم النقر فوق ملف إرسال التقرير.

كيفية الإبلاغ عن محادثة

من المهم ملاحظة أن الدردشات الجماعية لا تدعمها هذه الميزة.

إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

افتح تطبيق إنستجرام على جهازك المحمول.

ثم انتقل إلى قسم DM.

انقر مع الاستمرار فوق المحادثة التي تريد الإبلاغ عنها.

اضغط على اسم المستلم المتوفر في الجزء العلوي من الدردشة.

قم بالتمرير إلى أسفل واضغط على زر الإبلاغ.

حدد سببًا للإبلاغ عن المحادثة واضغط على زر إرسال التقرير.

سيراجع إنستجرام ما يصل إلى 30 من أحدث الرسائل المرسلة في المحادثة بعد إرسال التقرير.

بالإضافة إلى ذلك ما لم تكن تبلغ عن انتهاك للملكية الفكرية، فإن تقريرك مجهول الهوية.

لن يعرف الحساب الذي أبلغت عنه من قدم الشكوى.

حالة حساب إنستجرام

في الآونة الأخيرة وسعت منصة مشاركة الصور المملوكة لشركة Meta ميزة حالة الحساب.

وقالت إنه يجب على المبدعين فهم سياساتها وأن يكونوا قادرين على تحديد ما إذا كان شيء ما قد نشروه أو أدرجوه في ملفهم الشخصي قد يؤثر على وصولهم إلى غير المتابعين.