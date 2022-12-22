شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزاى تحول أجهزة آيفون وآيباد وApple TV لآلة كاريوكى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة آبل مؤخرًا ميزة جديدة تمامًا تتيح لك تحويل جهاز "آيفون" أو "آيباد" أو "آبل تى فى" إلى آلة كاريوكي، تعمل باستخدام آبل ميوزيك ، منافس سبوتيفاي على iOS.

تسمى الميزة الجديدة Apple Music Sing ، وهي متوفرة الآن.

ما عليك سوى تحديث جهازك إلى أحدث البرامج من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج.

تقدم الخدمة لمستخدمي آبل ميوزيك عرض كلمات الأغاني للتمكن من الغناء معها حسبما نقل موقع ذا صن.

تعمل Apple Music Sing على تحسين هذه الميزة بشكل كبير لتتيح لك القيام ببعض الأغاني المناسبة.

هناك جزءان رئيسيان لميزة التطبيق: غناء قابل للتعديل وكلمات في الوقت الفعلي.

تحتوي الأغاني على شريط تمرير الغناء الذي يمكنك استخدامه لتهدئة أو حتى شبه صمت الغناء في الأغنية.

يستخدم هذا معالجة قوية على الجهاز لتحليل شكل موجة الأغنية وعزل الأصوات.

يمكنك التحكم في هذا ببساطة عن طريق النقر على الميكروفون على أغنية معتمدة من الغناء.

العنصر الآخر للميزة هو كلمات الأغاني في الوقت الفعلي.

بدلاً من عرض كلمات الأغاني سطراً بسطر، ستقوم مسارات الغناء بتسليط الضوء على الكلمات حسب المقاطع.

من المفترض أن يساعدك ذلك في الغناء حتى لو لم تكن معتادًا على الأغنية.

إذا كانت الأغنية تحتوي على غناء في الخلفية، فسيتم عرضها بخط أصغر بين السطور الرئيسية.

وبالنسبة لمسار ثنائي، ستقوم الأغنية بتقسيم كلمات الأغاني على يسار ويمين الشاشة، اعتمادًا على الشخص الذي يغني.

تقول آبل أن الميزة الجديدة ستتوفر في وقت لاحق من هذا الشهر.

قال أوليفر شوسر، نائب رئيس آبل ميوزيك و Beats: "تعد تجربة كلمات آبل ميوزيك باستمرار واحدة من أكثر الميزات شيوعًا في خدمتنا".

"نحن نعلم بالفعل أن مستخدمينا في جميع أنحاء العالم يحبون متابعة أغانيهم المفضلة، لذلك أردنا تطوير هذا العرض بشكل أكبر لتمكين المزيد من المشاركة حول الموسيقى من خلال الغناء.

"إنها حقًا ممتعة للغاية سيحبها عملاؤنا".

سينظم المحررون في آبل ميوزيك العشرات من قوائم التشغيل ذات السمات الغنائية حسب الموضوع والعقد والنوع.

وستكون أيضًا قادرًا على البحث مباشرة عن الأغاني الغنائية أيضًا. فقط ابحث عن رمز الميكروفون.

ستعمل Apple Music Sing على طرز iPhone و iPad المتوافقة (مع شريحة A13 أو أحدث - على الأقل iPhone 11) ، بالإضافة إلى Apple TV 4K الجديد.