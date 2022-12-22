شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية ضبط التذكيرات فى تطبيق رسائل جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على تحسين تطبيق الرسائل الخاص بها لإعطاء منافسة قوية لمنافستها iMessage، يقدم تطبيق أندرويد العديد من الميزات المفيدة التي تعزز تجربة المراسلة للمستخدمين.

تتمثل إحدى هذه الميزات في تعيين تذكيرات في رسائل جوجل.

يتيح تطبيق رسائل جوجل للمستخدمين تعيين تذكيرات تمكنهم من الرد على المحادثات المهمة في الوقت المناسب.

عليك فقط اتباع بعض الخطوات البسيطة لتعيين التذكيرات في تطبيق رسائل جوجل.

الخطوة 1: افتح رسائل جوجل على هاتفك

الخطوة 2: اضغط مع الاستمرار على محادثة

الخطوة 3: اضغط على أيقونة المنبه الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى

الخطوة 4: بعد ذلك حدد التاريخ والوقت المناسبين للتذكير

واحتفلت جوجل بالذكرى الثلاثين للرسائل القصيرة بإدخال التشفير التام بين الأطراف للمحادثات الجماعية في تطبيق الرسائل.

يتوفر التشفير التام بين الأطراف في الوقت الحالي لمستخدمي الرسائل الذين شاركوا في البرنامج التجريبي مؤخرًا.

"هذا يعني أن جميع النصوص الفردية المرسلة باستخدام الرسائل من جوجل، على سبيل المثال، مشفرة، لذا فهي خاصة وآمنة ولا يمكن رؤيتها إلا من قبل المرسل والمتلقي.

وبدأ تطبيق التشفير من طرف إلى طرف في الدردشات الجماعية وسيكون متاحًا لبعض المستخدمين في برنامج بيتا المفتوح خلال الأسابيع المقبلة ".

وفي الوقت نفسه أعلنت جوجل عن العديد من الإضافات الجديدة لمنتجاتها بهدف تحسين كيفية تفاعل الناس في الهند مع الإنترنت ومنتجات جوجل، بما في ذلك البحث و أندرويد والمزيد خلال حدث "Google for India" السنوي.

تتضمن بعض الإعلانات الرئيسية في الحدث بحثًا متعددًا جديدًا في تطبيق جوجل، وجلب DigiLocker إلى أندرويد، واكتشاف الاحتيال في Google Pay، من بين أمور أخرى.