شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا تحتوى رسالة ستيف جوبز العاطفية بأرشيف بريده الإلكتروني قبل وفاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مواد أرشيفية حديثة أن مؤسس شركة أبل ستيف جوبز كتب لنفسه بريدًا إلكترونيًا شعريًا عاطفيًا بينما كان يحتضر بسبب السرطان.

البريد الإلكتروني مؤرخ في 2 سبتمبر 2010 وفقا لصحيفة ذا صن.

توفي جوبز بشكل مأساوي بسبب سرطان البنكرياس في 5 أكتوبر 2011، عن عمر يناهز 56 عامًا.

يفتح البريد الإلكتروني قائلاً: "إنني أزرع القليل من الطعام الذي أتناوله، والقليل الذي أزرعه "لم أقم بتربية البذور أو إتقانها.

"أنا لا أصنع أيًا من ملابسي الخاصة.

"أتحدث لغة لم أخترعها أو أصقلها.

"لم اكتشف الرياضيات التي استخدمها."

أنا لا أصنع أيًا من ملابسي الخاصة.

أنا محمي بحريات وقوانين لم أشرع قوانينها ولم أساهم بتطبيقها.

تؤثر فى الموسيقي لم أساهم فى ابتكارها.

عندما احتجت إلى رعاية طبية، كنت عاجزًا لمساعدة نفسي على البقاء على قيد الحياة.

لم أخترع الترانزستور، المعالج الدقيق أو معظم التكنولوجيا التى أعمل معها.

أقدر البشر جميعا الأحياء والأموات، وأنا أعتمد عليهم كليًا في حياتي ورفاهيتي.

مرسل من جهازي الآي باد

وأصدرت أرملته لورين باول جوبز الرسالة الخاصة في وقت سابق من هذا العام.

تظهر على أنها الصفحة الأولى على موقع أرشيف ستيف جوبز المخصص لإرثه.

داخل البريد الإلكتروني العاطفي لمؤسس شركة آبل ستيف جوبز قبل الموت، كشفت مواد أرشيفية حديثة أن مؤسس شركة أبل ستيف جوبز كتب لنفسه بريدًا إلكترونيًا شعريًا عاطفيًا بينما كان يحتضر بسبب السرطان.

قال باول جوبز في حفل إطلاق في سبتمبر إن الأرشيف "متجذر في فكرة ستيف الراسخة بأنه بمجرد أن تفهم أنه خارج العالم الطبيعي، تم بناء وتصميم كل شيء في البيئة المبنية وجميع الأنظمة التي تحكم حياتنا على هذا الكوكب من قبل البشر الآخرين.

"بمجرد أن تحصل على هذه البصيرة، ستدرك أنك كإنسان يمكنك تغييرها، ويمكنك حثها، وربما يمكنك استجوابها وتوسيع نطاقها.