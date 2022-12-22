شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طرق كولورادو فى التخلى تدريجياً عن سيارات الغاز بحلول عام 2050 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط ولاية كولورادو للتخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالغاز بحلول عام 2050 من خلال توفير المزيد من الحوافز المالية للسكان لشراء السيارات الكهربائية والترويج لبدائل منخفضة الدخل مثل الدراجات الإلكترونية، ويسلط تقرير جديد صادر عن وزارة الطاقة في كولورادو الضوء على الكيفية التي تريد بها الولاية تحقيق أهدافها للطاقة النظيفة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتمثل أهداف الولاية في الوصول لعدد 940.000 مركبة كهربائية على الطريق بحلول عام 2030، والوصول إلى ما يقرب من 100٪ من المركبات الخفيفة ذات الانبعاثات الصفرية على الطريق بحلول عام 2050.

ولن تتبع الولاية خطوات كاليفورنيا ونيويورك، اللتين حظرتا استهلاك الغاز بالكامل اعتبارًا من عام 2035، وبدلاً من ذلك تختار التركيز على تحويل المركبات المختلفة مع إزالة بعض العقبات أمام ملكية المركبات الكهربائية.

يشير مشروع تقرير خطة 2023 EV، الذي يبني على خطة 2020، أيضًا إلى أن البلد ستحتاج إلى زيادة هائلة في محطات الشحن، وتحدد خطة 2023 هدفًا طموحًا يتمثل في 1700 محطة شحن سريع و 5800 محطة شحن من المستوى الثاني في كولورادو بحلول عام 2025.

يوجد حاليًا 720 محطة شحن سريع وحوالي 3700 محطة شحن كهربائية أبطأ، وفقًا لقاعدة بيانات على الإنترنت، ويمثل الافتقار إلى البنية التحتية عقبة أمام تكيف المركبات الكهربائية في العديد من الأماكن.

وتقدم الخطة أيضًا بديلاً مختلفًا للسيارات التي تعمل بالغاز وبأسعار معقولة ومخصصة للمقيمين ذوي الدخل المنخفض: الدراجات الإلكترونية.