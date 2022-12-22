شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين كتم إشعارات الرسائل وتنبيهات القصة على Snapchat والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمنحك Snapchat أدوات متعددة لكتم صوت إشعارات الأشخاص الذين قد لا ترغب في الاستماع إلي تحديثاتهم طوال الوقت، في الواقع، يمكنك تعطيل الإشعارات الخاصة برسائل أحد الأصدقاء، وكتم صوت قصص Snapchat الخاصة بشخص ما بشكل منفصل، حتى لا تظهر في أعلى الخلاصة عند إنشاء قصة أو إضافتها إليها، وهنا نقدم لك الفرق بين الطريقتين وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية كتم إشعارات رسائل شخص ما على Snapchat

1. في تطبيق Snapchat، اضغط على أيقونة الدردشة في الجزء السفلي من الشاشة.

2. اضغط مع الاستمرار على محادثة مع صديق تريد كتم إعلاماته.

3. اضغط على إعدادات الدردشة.

4. قم بإيقاف تشغيل إعلامات الرسائل عن طريق تمرير الزر إلى اليسار، ويمكنك أيضًا إيقاف تشغيل Game and Mini Notifications عن طريق تمرير هذا الزر إلى اليسار.

5. اضغط فوق تم.

كيفية كتم صوت قصة شخص ما على Snapchat

1. في تطبيق Snapchat، اضغط على أيقونة الدردشة في الجزء السفلي من الشاشة.

2. اضغط مع الاستمرار على محادثة مع صديق تريد كتم صوت قصص Snapchat له.

3. اضغط على إعدادات القصة.

4. قم بتشغيل "كتم الصوت" عن طريق تمرير الزر إلى اليمين وتأكيد رغبتك في القيام بذلك عن طريق الضغط على "كتم الصوت" في النافذة المنبثقة، وإذا تم تشغيل إشعارات القصة، فسيتم إيقافها تلقائيًا.

5. اضغط فوق تم.