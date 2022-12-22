شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منح أوكرانيا 10 آلاف محطة إضافية من محطات ستارلينك وحل مشكلات التمويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكرانى ميخايلو فيدوروف أنه سيتم إرسال أكثر من 10000 محطة إضافية من محطات ستارلينك إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة، مما يؤكد أنه تم حل المشكلات المتعلقة بكيفية تمويل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية المهمة في البلاد، وفقا لتقرير theverge.

وقال فيدوروف (الذي يشغل أيضًا منصب وزير التحول الرقمي في أوكرانيا) في مقابلة مع بلومبرج ، إن حكومات العديد من دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لتقاسم المدفوعات ، مؤكداً أنه اعتبارًا من الآن تم حل جميع المشكلات المالية، و لم يحدد فيدوروف علنًا الحكومات التي تساهم في المدفوعات ، لكنه أكد أنه لا يوجد عقد حاليًا وأن أوكرانيا ستحتاج إلى إيجاد تمويل إضافي بحلول ربيع عام 2023.

وقال فيدوروف ، في إشارة إلى الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا : "نحن مستعدون للعيش بدون كهرباء لمدة شهر مع توفر شبكة الهاتف المحمول والرسائل النصية على الأقل فيما يتعلق بالإنترنت ، ولدينا الكثير من Starlinks ولكن النقطة الأساسية هي أننا حصلنا على إيماءة لشحنة أخرى سيتم استخدامها لتحقيق الاستقرار في الاتصال فى المواقف الحرجة.

وتلقت أوكرانيا حوالي 22000 هوائي من نوع Starlink منذ غزو روسيا للبلاد في فبراير وفقًا لفيدوروف، و تم تمكين دعم خدمة الإنترنت المستندة إلى القمر الصناعي Starlink في أوكرانيا بعد طلب مباشر إلى الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX Elon Musk في 24 فبراير لاستعادة الاتصالات المفقودة في الهجمات الجوية الروسية في المناطق التي لا تتوفر فيها شبكات الهاتف المحمول، وقال فيدوروف: "لا بديل عن اتصالات الأقمار الصناعية".

وأضاف فيدوروف: "يتفاعل سبيس إكس وماسك بسرعة مع المشاكل ويساعداننا، وأكد لنا ماسك أنه سيواصل دعم أوكرانيا عندما كان لدينا تعتيم قوي ، وراسلته في ذلك اليوم وكان رد فعله مؤقتًا وقد قدم بالفعل بعض الخطوات حيث إنه يفهم الوضع ".

ووافق ماسك في البداية على أن سبيس إكس ستستمر في تمويل محطات ستارلينك مرة أخرى في أكتوبر بعد أن تعثرت الطلبات التي تطلبها الحكومة الأمريكية مقابل خدمات الإنترنت الحالية والمحطات الإضافية المرسلة إلى أوكرانيا.

وأضاف ماسك لاحقًا على Twitter أن Starlink تخسر حوالي 20 مليون دولار شهريًا للحفاظ على الخدمات في أوكرانيا وأن الشركة لا تستطيع تمويل الدعم "إلى أجل غير مسمى ، ومنذ ذلك الحين أعلنت SpaceX عن Starshield - وهي خدمة جديدة تركز على الحكومة وتوفر شبكة أقمار صناعية آمنة ، وزادت سعر محطات وخدمات Starlink الفضائية في أوكرانيا بعد خصم أولي في أغسطس "لتعكس ظروف السوق المحلية".