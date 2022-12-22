شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مرحاض ذكى تبلغ تكلفته 11500دولار يمكنة إزالة الروائح الكريهة تلقائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة السلع المنزلية Kohler، عن مرحاض Numi 2.0 الذكي المزود بإضاءة LED ومكبر الصوت وأدوات التحكم الصوتي Alexa، ولكنها الآن متاحة للتثبيت داخل المنازل.

ويحتوي المرحاض الذكي على مجموعة كاملة من الميزات ويبلغ سعره 11500 دولار، وفقًا للموقع الرسمي، يأتي Numi مزودًا بمكبرات صوت محيطية مدمجة، وإضاءة محيطة، ومقعد مُدفأ، وتنظيف بالماء الدافئ بمجفف، وفتح / إغلاق وغلق أوتوماتيكي للغطاء، يحتوي المرحاض الذكي أيضًا على عناصر تحكم صوتية من Amazon Alexa مدمجة بحيث يمكن للمرء التحقق من الطقس أو الاستماع إلى الأخبار أو طلب المزيد من ورق التواليت أثناء الجلوس في الحمام.

ويحتوي Numi أيضًا على ميزة إزالة الروائح الكريهة تلقائيًا، ومجفف الهواء لإبقاء المستخدم منتعشًا حتي خروجة، وفقًا لـ The Verge.

يشرح موقع Kohler الإلكتروني بعض ميزاته بالقول: "يوفر مرحاض Kohler الأكثر تقدمًا الآن إعدادات مخصصة تتيح لك ضبط كل خيار بدقة حسب تفضيلاتك الدقيقة، من الإضاءة الملونة المحيطة وتقنية Bluetooth اللاسلكية إلى المقعد المُدفأ مع الفتح بدون استخدام اليدين والختام ".

يعد Numi 2.0 جزءًا من حمام Kohler المتصل، والذي يشتمل أيضًا على حوض استحمام ذكي ودش ذكي ومرآة ذكية، ويتوفر المرحاض الذكي للموزعين في الولايات المتحدة ويجب أن يكون متاحًا للشراء مباشرة خلال الأيام المقبلة.