شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تضيف أجهزة سطح المكتب M1 Mac وشاشة الاستوديو لبرنامج إصلاح الخدمة الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Apple بتوسيع برنامج الإصلاح الذاتى مرة أخرى، ويمكن للأشخاص فى الولايات المتحدة الآن محاولة إصلاح المشكلات مع M1 iMac و M1 Mac mini و Mac Studio و Apple Studio Display بأنفسهم باستخدام قطع غيار أصلية وأدلة إصلاح وأدوات، وفقا لتقرير engadget.

وتم تصميم برنامج الإصلاح الذاتي لأولئك الذين لديهم الوقت والصبر والمهارات والثقة لإجراء الإصلاحات في المنزل، بدلاً من أخذ أجهزتهم المعطلة إلى متجر Apple أو متجر إصلاح تابع لجهة خارجية ، أو شحنه إلى Apple ويمكنك شراء جميع الأجزاء واستئجار الأدوات التي تحتاجها ، ولكن عند الخروج ستحتاج إلى إدخال رمز من الدليل ذي الصلة لإظهار أنك قد قرأت المستند بالفعل.

وأطلقت Apple برنامج إصلاح الخدمة الذاتية لأول مرة في أبريل من خلال تقديم أدلة وأجزاء لطرازات مختارة من iPhone في الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين وسع البرنامج ليشمل أجهزة كمبيوتر Mac المحمولة والمزيد من المناطق .

وقدمت Apple البرنامج قبل قواعد الحق فى الإصلاح التى من المحتمل أن تدخل حيز التنفيذ فى الولايات المتحدة وأوروبا ، وفى عام 2021 وقع الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يركز على تعزيز المنافسة فى الاقتصاد الأمريكى ومنها بالاخص قطاع التكنولوجيا من بين قطاعات أخرى .

وحثت لجنة التجارة الفيدرالية على حظر "القيود المانعة للمنافسة على استخدام ورش إصلاح مستقلة أو القيام بإصلاحات DIY للأجهزة والمعدات الخاصة بك".

وقد اتخذت الوكالة موقفا أقوى بشأن مثل هذه القضايا، وفى يوليو أعلنت عن تسويات مع ثلاث شركات (بما في ذلك Weber و Harley-Davidson) ، والتى اتهمتها بالتهديد بإبطال الضمانات بشكل غير قانوني إذا استخدم المستهلكون قطع غيار طرف ثالث أو ورش إصلاح مستقلة، وعدم قدرتهم على إصلاح الخدمة ذاتيا.