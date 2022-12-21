شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Virgin Orbit تطلق أول رحلة فضائية من المملكة المتحدة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وأعلنت شركة Virgin Orbit لأول مرة عن خطط لإطلاقها من موقع في مطار كورنوال في نيوكواي قبل أربع سنوات، لذلك كان الإطلاق في طور الإعداد لسنوات عديدة، و كانت الرحلة الأولى مقررة في الأصل في منتصف ديسمبر ، ولكن تم تأجيلها بسبب مشاكل فنية وعدم وجود ترخيص.
على الرغم من هذه المخاوف ، قالت هيئة الطيران المدني إن الترخيص صدر في غضون 15 شهرًا ، "مما يضع إطار عمل المملكة المتحدة على أساس تنافسي مع منظمي الفضاء الدوليين".
وأضافت الهيئة أنها اتخذت "جميع الخطوات المعقولة" للتخفيف من مخاطر السلامة وفى غضون ذلك ، حصل Spaceport Cornwall على شهادة الإطلاق الشهر الماضي .
بالإضافة إلى رخصة الإطلاق، حصلت شركة Virgin Orbit على ترخيص للتحكم في المدى يسمح لها بإصدار إشعارات التحذير ومراقبة تقدم المهام.
ويطير Virgin Orbit LauncherOne تحت جناح 747 لتقليل حجم الصاروخ والوقود اللازم مع التخلص من الحاجة إلى منصة إطلاق عمودية، وفي مهمتها الأولى "Start Me up" ، ستقلع Cosmic Girl من الميناء الفضائي وتطير إلى ارتفاع 35000 قدم ، ثم تطلق صاروخ LauncherOne الذي سيأخذ الأقمار الصناعية إلى المدار، ولم تصدر بعد تصاريح للأقمار الصناعية التسعة ، لكن يقال إنها "وشيكة".