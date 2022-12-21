شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Virgin Orbit تطلق أول رحلة فضائية من المملكة المتحدة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تقوم شركة Virgin Orbit بأول رحلة فضائية على الإطلاق من أرض المملكة المتحدة ، بعد أن وافقت هيئة الطيران المدني (CAA) على ترخيص الإطلاق الأول "التاريخي" من Spaceport Cornwell ، وبهذا تخطط الشركة لإطلاق تسعة أقمار صناعية من صاروخ LauncherOne على متن طائرتها "Cosmic Girl" من طراز Boeing 747 في يناير من العام المقبل، وفقا لتقرير engadget.

وأعلنت شركة Virgin Orbit لأول مرة عن خطط لإطلاقها من موقع في مطار كورنوال في نيوكواي قبل أربع سنوات، لذلك كان الإطلاق في طور الإعداد لسنوات عديدة، و كانت الرحلة الأولى مقررة في الأصل في منتصف ديسمبر ، ولكن تم تأجيلها بسبب مشاكل فنية وعدم وجود ترخيص.

على الرغم من هذه المخاوف ، قالت هيئة الطيران المدني إن الترخيص صدر في غضون 15 شهرًا ، "مما يضع إطار عمل المملكة المتحدة على أساس تنافسي مع منظمي الفضاء الدوليين".

وأضافت الهيئة أنها اتخذت "جميع الخطوات المعقولة" للتخفيف من مخاطر السلامة وفى غضون ذلك ، حصل Spaceport Cornwall على شهادة الإطلاق الشهر الماضي .

بالإضافة إلى رخصة الإطلاق، حصلت شركة Virgin Orbit على ترخيص للتحكم في المدى يسمح لها بإصدار إشعارات التحذير ومراقبة تقدم المهام.

وقال دان هارت ، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن أوربت: "إن الحصول على تراخيص المدى والإطلاق يأخذنا خطوة أخرى أقرب إلى إطلاق أول قمر صناعي من أرض المملكة المتحدة، ونحن نتقدم نحو الإطلاق الأول من كورنوال - مع الحفاظ على تركيز قوي على مهمة آمنة وناجحة للجميع."

ويطير Virgin Orbit LauncherOne تحت جناح 747 لتقليل حجم الصاروخ والوقود اللازم مع التخلص من الحاجة إلى منصة إطلاق عمودية، وفي مهمتها الأولى "Start Me up" ، ستقلع Cosmic Girl من الميناء الفضائي وتطير إلى ارتفاع 35000 قدم ، ثم تطلق صاروخ LauncherOne الذي سيأخذ الأقمار الصناعية إلى المدار، ولم تصدر بعد تصاريح للأقمار الصناعية التسعة ، لكن يقال إنها "وشيكة".