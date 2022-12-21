شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انترنت Starlink الفضائى يضم أكثر من مليون مشترك على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تأتي هذه الأخبار في نهاية العام الذي توسعت فيه الخدمة، التي توفر خدمة إنترنت منخفضة السرعة وعالية السرعة بتكلفة معقولة، غالبًا إلى المناطق النائية التي لا تحتوي على شبكة WiFi موجودة، لتشمل اليخوت والسفن السياحية.

وتعتمد الخدمة على كوكبة من 3000 قمر صناعي، وهي متاحة الآن في 32 دولة، وقد تم عرضها في الاختبارات لتقديم سرعات تصل إلى 200 ميجا بت في الثانية، وهى أعلى من الكابلات النحاسية التي تستخدم عادة في المناطق النائية يمكن أن تحقق.

ووفقًا لتقرير صادر عن Ookla، وهي شركة تقيس سرعات الإنترنت، فإن Starlink شهدت تباطؤًا في سرعاتها في جميع أنحاء العالم حيث تم استخدامها على نطاق واسع، ففي كل بلد تتبع Ookla، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا، انخفض متوسط سرعات التنزيل على أساس سنوي من الربع الثاني من عام 2021 حتى سبتمبر من هذا العام. وتراوحت الانخفاضات من 9٪ إلى 54٪ حسب الدولة.

وتخطط الشركة في الوقت نفسه لبدء إطلاق أقمارها الصناعية من الجيل الثاني Starlink في الأسابيع المقبلة لإضافة المزيد من السعة إلى شبكتها.

وكانت قالت الشركة إنها تتوقع أن تبدأ في إطلاق الأقمار الصناعية Gen2 قبل نهاية ديسمبر 2022، وفقًا لتقارير SpaceNews.